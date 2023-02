El CTA se desmarca de los pagos del Barça y se pone a disposición de la Justicia

El Comité Técnico de Árbitros ha querido también dar su versión en este caso, destapado en la mañana de este miércoles sobre los pagos de más de 1,3 millones de euros del Barcelona al ex árbitro Enríquez Negreira mientras este ejercía como vicepresidente del Comité, repartidos entre 2016 y 2018. La organismo, presidido actualmente por Medina Cantalejo, se desmarca completamente de aquellos hechos y no duda en criticar los comportamientos del ex vicepresidente.

Comunicado del CTA

En relación a las informaciones publicadas en las últimas horas sobre el ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira:

El CTA quiere dejar claro que el señor Enríquez Negreira no forma parte de ninguna estructura federativa desde el cambio de gobierno llevado a cabo tras las elecciones de 2018.

El Comité Técnico de Árbitros lamenta los comportamientos que puedan ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento. Ningún árbitro en activo o miembro de los órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflicto de intereses.

El CTA se pone a disposición de la Justicia para brindar su máxima colaboración en cualquier tipo de información que este Comité pueda aportar.