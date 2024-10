Pedro Sánchez pasa de felicitar a Rafa Nadal tras su irrepetible carrera deportiva

Pedro Sánchez no ha querido dirigir ningún mensaje a Rafa Nadal tras anunciar el pasado jueves su retirada de las pistas de tenis. El presidente del Gobierno, quien dos días antes sí felicitó a Andrés Iniesta con un emotivo mensaje, prefiere no rendir ningún tipo de homenaje a un deportista que ha llevado el buen nombre de España por todo el mundo.

El mundo del deporte y buena parte de la política se volcaron con Rafa Nadal por su impresionante carrera deportiva coronada con 22 Grand Slams, dos oros olímpicos y un total de 92 torneos de la ATP. Pedro Sánchez nunca ha tenido cariño al tenista y esto se demuestra en que nunca le ha brindado una recepción oficial en la Moncloa.

Durante su mandato, el manacorense ha ganado seis Grand Slams y nunca fue recibido en el Palacio donde sí han asistido todo tipo de deportistas en este tiempo. De hecho, algunas visitas le han jugado una mala pasada a Pedro Sánchez como la recordada presencia de la selección española de fútbol tras ganar la Eurocopa con los fríos saludos a Dani Carvajal.

Para encontrar una última alabanza de Pedro Sánchez a Rafa Nadal públicamente hay que remontarse hasta 2022 cuando le felicitó por conseguir su decimocuarto Roland Garros. Desde entonces, el presidente no ha dedicado ni un segundo al mejor deportista español de todos los tiempos y eso que han coincidido en lugares y eventos.

El más reciente fue en los Juegos Olímpicos de París 2024 cuando Pedro Sánchez decidió asistir a las disciplinas de judo, waterpolo y natación y obvió al tenis. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz estuvieron jugando en la Philippe Chatrier, pero el presidente decidió no acudir a aquel encuentro pese a que su agenda estaba vacía en ese momento.

La última oportunidad de Pedro Sánchez

El dirigente socialista tendrá una bola extra para demostrar si tiene clase y despide a una de las personas más queridas de España como merece o si por el contrario satisface las exigencias de sus socios, desde siempre muy críticos con Nadal. Esa oportunidad llegará en la Copa Davis que se celebrará del 19 al 24 de noviembre en Málaga y donde Rafa Nadal jugará su último torneo profesional.

Por el momento, sólo tres miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han querido enviar un mensaje de cariño a Rafa Nadal. Se trata, curiosamente, de tres mujeres, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; y la de Igualdad, Ana Redondo.

El resto no han dicho nada y eso que a muchos de los ministros de Sánchez se les ha podido ver durante estos últimos años en las gradas de los partidos de Nadal, especialmente en el Mutua Madrid Open. El manacorense nunca ha tenido la simpatía de los partidos de izquierda y eso que nunca se ha manifestado políticamente hacia un signo u otro.

La única ocasión en la que Nadal habló de política fue cuándo tuvo lugar la moción de censura que supuso la salida de Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno en 2018 y a su vez supuso el ascenso de Pedro Sánchez. «A mi modo de entender, lo mejor sería votar, o a mí me gustaría volver votar. Creo que al ciudadano le gustaría votar otra vez porque a día de hoy no hay nadie que pueda gobernar, alguien que hayamos votado y nos sintamos representados, porque hay demasiados pactos y al final nuestro voto no nos deja cómodos», dijo.

Aquellas palabras pueden ser la explicación a la distancia patente entre Pedro Sánchez y Rafa Nadal. El presidente no quiso recibir al equipo español ganador de la Copa Davis de 2019 capitaneado por Rafa y que se llevó la sexta ensaladera en la Caja Mágica de Madrid. Ahora, de ganar en 2024, todo apunta a que el dirigente del PSOE tendrá el mínimo detalle con el mejor deportista que ha existido en nuestro país.