La izquierda radical no puede soportar los halagos a Rafa Nadal y le atacan en redes sociales

La izquierda radical no ha podido soportar los millones de halagos que ha recibido Rafa Nadal durante las últimas horas después de anunciar su retirada y ha decidido atacarle a través de las redes sociales. No es la primera vez que esto sucede y es que la inquina que le tienen al mejor deportista español de la historia es surrealista.

Fonsi Loaiza, portavoz de la izquierda más radical en redes sociales, ha publicado varios mensajes en sus redes sociales atacando a Rafa Nadal y también a Carlos Alcaraz. En cambio, no ha realizado ningún mensaje sobre su retirada ni ningún reconocimiento por su brillante carrera.

«Los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugarán en Arabia Saudí por 1,5M€ para cada uno por participar y 6M€ para el ganador. Anna Muzychuk, campeona del mundo de ajedrez, se negó a vender su dignidad y rechazó jugar allí. Perdió sus títulos mundiales. Le pagaban 8 veces más», publicó este periodista de ultra izquierda en sus redes sociales con el fin de atacar a los dos tenistas españoles.

«El tenista «patriota» español Rafa Nadal montó sociedades en el País Vasco sin que tuvieran allí su actividad. «Hay que explicar a la gente que es legal», defendió Ana Pastor», señaló Fonsi Loaiza en sus redes sociales horas después del anuncio de Rafa Nadal sobre su retirada, atacando sin ningún sentido al tenista español.

Los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugarán en Arabia Saudí por 1,5M€ para cada uno por participar y 6M€ para el ganador. Anna Muzychuk, campeona del mundo de ajedrez, se negó a vender su dignidad y rechazó jugar allí. Perdió sus títulos mundiales. Le pagaban 8 veces más. pic.twitter.com/kAxEKv3G9U — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 10, 2024

El tenista «patriota» español Rafa Nadal montó sociedades en el País Vasco sin que tuvieran allí su actividad. «Hay que explicar a la gente que es legal», defendió Ana Pastor. pic.twitter.com/04099X5QXC — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 10, 2024

Alcaraz se rinde a su ídolo Nadal

Carlos Alcaraz ha reaccionado a la retirada de Rafa Nadal. El tenista de El Palmar, que se encontraba a punto de saltar a la pista para su partido de cuartos de final del Másters 1.000 de Shanghái cuando el balear comunicó la noticia, confesó estar «en shock» tras el anuncio de la inminente retirada de Nadal, a quien definió como «el mejor deportista español» y resaltó que su «legado es irrepetible».

«Ha sido una gran sorpresa, no tenía ni idea de nada. Rafa es mi ídolo, es una de las principales razones por las que yo he querido ser profesional del tenis», indicó Alcaraz en rueda de prensa tras caer eliminado en los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái ante el checo Tomás Machac por 6-7 y 5-7.

«He tenido la gran suerte de jugar con él en dobles, de competir contra él, de compartir vestuario y torneos, de aprender de él codo con codo… son recuerdos que no voy a olvidar en mi vida, que me voy a llevar para siempre», conmemoró el talento de El Palmar sobre el adiós de Rafa Nadal.