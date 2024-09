Pedri se queja del árbitro tras la derrota del Barça: «El pisotón es clarísimo y hay un penalti a Yamal»

Pedri fue el encargado de hablar al término del partido entre el Barcelona y Osasuna, en el que los culés se llevaron la primera derrota de la temporada en Liga. El canario, capitán en ausencia de Ter Stegen, criticó las decisiones del colegiado del partido, Cuadra Fernández. El árbitro dejó seguir una acción después de un robo de balón de Torró en la que se reclamó falta y la jugada supuso el segundo gol de los navarros, mientras que se quejaron de un supuesto penalti sobre Lamine Yamal.

Al término del partido, fue cuestionado sobre la acción anterior al golazo de Bryan Zaragoza, la supuesta falta que no señala a favor del Barça el colegiado madrileño. «Para mí es clarísimo», dice Pedri, que compara la acción con el gol anulado al Barcelona en Vallecas tras una falta de Koundé: «En el Rayo nos quitan un gol por una jugada que le pisa aún menos y, en esta, no entiendo por qué no se pita».

Además, el tinerfeño se pronunció sobre un agarrón cometido sobre Lamine Yamal en el último minuto del partido. En el 95′, Abel Bretones –que hizo un golazo para certificar la victoria pamplonesa– agarró ligeramente al internacional español, que parece dejarse caer. Sin embargo, para Pedri no hay duda de que Cuadra Fernández y el VAR debieron señalar los 11 metros, como habían hecho antes en una entrada por detrás de Sergi Domínguez sobre Budimir.

«Hay un penalti a Lamine que es muy claro», revela Pedri al término del encuentro. El canario lo tuvo claro, a pesar de que las imágenes dicen todo lo contrario, puesto que parece un agarrón insuficiente para ser punible. A Yamal se le va un poco largo el balón y es entonces cuando nota el contacto y se deja caer. «Lo ha visto así y no es excusa», finaliza el jugador del Barcelona.