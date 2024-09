Osasuna baja al Barcelona a la tierra.

Golpe de realidad para el Barcelona en El Sadar. Osasuna, con un plan de partido sencillamente perfecto por parte de Vicente Moreno, bajó a la tierra al conjunto azulgrana haciéndole perder el primer partido en Liga en un festival de goles (4-2). Hansi Flick se vio obligado a rotar y dejar en el banquillo a Lamine Yamal y Raphinha… y lo acabó pagando caro. Budimir por partida doble, Bryan Zaragoza y Abel Bretones anotaron los goles rojillos, mientras que Pau Víctor y Lamine Yamal maquillaron el resultado.

Hansi Flick se vio obligado a sacar a la unidad B. O lo que es lo mismo, a los juveniles. O lo que es lo mismo, a Sergi Domínguez, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Pau Víctor y Pablo Torre. El entrenador alemán dejaba en el banquillo nada más y nada menos que a Lamine Yamal y Raphinha, que no era poco. También a Iñigo Martínez y Balde. Buena y valiente gestión del entrenador del Barcelona si quería llegar fresco al partido del martes ante el Young Boys en la Champions League.

Porque dejar a los dos mejores de este inicio de temporada en el banquillo y en un estadio como El Sadar y ante Osasuna. Pero ambos estaban tocados y Hansi Flick no quería arriesgar. Lógico. Porque si algo ha demostrado el alemán en este inicio de campaña es conocimiento de causa, una gran gestión de vestuario y valor a la hora de sacar a los jóvenes. Y eso hizo.

Con todo esto, pasaron las 21:00 horas de la noche en Pamplona y Cuadra Fernández pitaba por su silbato. Y comenzaba el partido. Un partido que fue muy parejo en los primeros minutos, pero Osasuna decidió decantarlo hacia su favor en el minuto 18 con un cabezazo soberbio de Budimir. El delantero croata recibió un espectacular centro de Bryan Zaragoza y éste se anticipó a un endeble Cubarsí para desatar la locura en El Sadar.

Bryan Zaragoza hunde al Barcelona

Y es que el primer gol de Osasuna les dio alas y motivación para seguir implantando una presión y un ritmo endiablado. De hecho, el conjunto rojillo se echó más arriba si cabe hasta que Bryan Zaragoza firmó uno de los goles más bonitos de la temporada. El extremo cedido por el Bayern de Munich se presentó solo ante Iñaki Peña y lo que hizo recuerda al mejor Ronaldo Nazario. El jugador de Osasuna dejó sentado al portero del Barça en un quiebro brutal para hacer el 2-0 en el 28′. El Sadar se volvía literalmente loco.

Pasaban los minutos y Osasuna no se conformaba con el 2-0. Quiso el tercero porque sabía que Lamine Yamal y Raphinha podrían entrar en cualquier momento para revolucionar el encuentro. Pero tras el descanso, Hansi Flick no hizo cambios. Parecía que sí, pero el alemán confió en los once futbolistas que sacó al inicio. Eso sí, la banda se llenaba de jugadores calentando. Y uno de ellos era Lamine.

Error garrafal de Sergio Herrera

La segunda mitad comenzó de otra forma. Y es que al Barcelona no le quedaba otra que atacar. Y eso hizo. Y como consecuencia el gol de Pau Victor para recortar distancias. El joven extremo del conjunto azulgrana disparó de forma fatal a puerta ante una salida extrañísima de Sergio Herrera y este falló clamorosamente metiéndose el gol en propia puerta cuando tenía el balón en sus manos. Minuto 50 de partido y el encuentro se ponía en un puño. 2-1 para Osasuna, pero con el Barça apretando. Y mucho.

Tras el gol, el partido se convirtió en un auténtico correcalles fruto del cansancio de ambos equipos, especialmente por parte de los jugadores rojillos. El Barcelona comenzó a apretar y Osasuna a salir a la contra por lo que las ocasiones comenzaron a producirse de un lado y del otro.

Y con este correllas, el beneficiado acabó siendo Osasuna saliendo a la contra. Areso, que hizo un magnífico partido, salió por patas por la derecha, asistió a Budimir y cuando el croata se relamía para hacer el tercero fue derribado por Sergi Dominguez dentro del área. Penalti flagrante. Y Budimir, con la tranquilidad que le acostumbra, hizo el 3-1 desde los once metros para dejar al Barça en la lona.

Goleada final

Y por si no hubiera sido suficiente, Osasuna tuvo tiempo para endosarle el cuarto. Abel Bretones, que llevaba pocos minutos en el terreno de juego, cerró la goleada con un golazo desde fuera del área con un zurdazo imposible para Iñaki Peña. Lamine Yamal perdió la pelota en la frontal del área y el futbolista de Osasuna no se lo pensó dos veces para chutar a puerta, hacer el cuarto, y bajar definitivamente al Barcelona a la tierra.

Pero el jovencísimo futbolista del Barcelona se repuso y maquilló el resultado (4-2) pocos minutos después con un golazo por toda la escuadra desde fuera del área. El de Mataró recibió la pelota en la frontal y no se lo pensó. El balón acabó en la jaula con un auténtico golazo. Derrota completamente inesperada de los de Hansi Flick después de siete victorias consecutivas en el campeonato doméstico.