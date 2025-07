Soundhood SON Estrella Galicia, iniciativa que reivindica las salas como espacios dinamizadores de nuestros barrios, llega a Barcelona el sábado 25 de octubre

El sábado 25 de octubre, SON Estrella Galicia celebrará una nueva edición de Soundhood en Barcelona después de pasar este año por ciudades como A Coruña, Granada o Londres. La iniciativa del proyecto musical cervecero, que trata de devolver la música a los barrios al tiempo que pone en valor a las salas como espacios imprescindibles para crear un tejido cultural fuerte, transformará el Paral·lel con diversas actividades musicales y extramusicales de la mano de artistas internacionales como Dry Cleaning, Getdown Services, Man/Woman/Chainsaw o Spirit of the Beehive y locales como Bernarda, entre otros. Los abonos ya están a la venta a través de DICE.

Entre los espacios que acogerán este Soundhood se encuentra Paral·lel 62, uno de los estandartes de la cultura con impacto social en Cataluña. Desde que la sala reabriera con un nuevo nombre y concepto hace tres años ha dado un nuevo impulso a este eje estratégico para la música en la zona. El sábado 25 será testigo de conciertos como el del grupo británico de post-punk Dry Cleaning. Abanderados de una nueva ola del género nacida en la última década con representantes como Idles, Squid o Shame, los londinenses recalan en Barcelona tras recorrer ciudades de todo el mundo presentando en directo trabajos como “Stupmwork”, “New Long Leg” o sus reeditados dos primeros EPs, “Boundary Road Snacks and Drinks” y “Sweet Princess”.

Antes se podrá disfrutar de Getdown Services, el dúo de Bristol formado por Josh Law y Ben Sadler. Su aclamado debut, “Crips” (2023), los ha situado como una de las propuestas recientes más interesantes de Reino Unido. Sus ritmos eclécticos y bailables han seguido creciendo con lanzamientos como “Your Medal´s In The Post” o su referencia más reciente, “Primordial Slot Machine”, que editaron a comienzos de junio. Los conciertos de Paral·lel 62 comenzarán con los también británicos Man/Woman/Chainsaw, una de las grandes apuestas de bandas a seguir para medios como The Guardian, The Line of Best Fit o Rolling Stone gracias a su incontestable primer EP, “Eazy Peazy” (2024). El quinteto alcanza su clímax sobre el escenario a través de su impredecible art punk, donde la distorsión de sus guitarras se funde con instrumentos de corte clásico como el piano o el violín.

Además, los estadounidenses Spirit ot the Beehive revolucionarán la sala Paral·lel Club mediante su impronta psicodélica que fusiona rock alternativo, dream pop y música experimental. Originaria de Filadelfia, la formación irrumpió en el circuito underground en 2014 con su álbum debut homónimo y ha ampliado miras a través de trabajos como “Hypnic Jerks” (2018) o su reciente “You´ll have to lose something” (2024).

El inicio de Soundhood SON Estrella Galicia tendrá lugar en Discos Redondos y en Bicicletas Guachin. La tienda de vinilos recibirá a Bernarda, proyecto en solitario del músico catalán Bernat Cuyás, exmiembro de la banda de rock barcelonesa Holy Bouncer. Llega con nuevo disco bajo el brazo, “Algú vol un flam?” (2025), continuación de su primer trabajo, “Mi Amor por Ti” (2023). En Bicicletas Guachin, donde habrá un showcase secreto, se organizará una restauración de bicicletas para darles una nueva vida y se sorteará una de ellas entre todas las personas asistentes. Por último, la cultura de cerveza será también protagonista durante la jornada a través de talleres de tiraje o de una divertida experiencia que retrata las analogías entre música y cerveza titulada “¿A qué suena tu cerveza?”.

Con todo, Soundhood SON Estrella Galicia mantiene su propósito transformador y descubridor para acercar la música a lugares cotidianos, generando experiencias que vayan más allá de los estadios y los grandes recintos y devolviendo la esencia de la música al barrio y las salas.