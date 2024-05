El Girona presentó ayer como nuevo patrocinador a Etihad, las líneas aéreas de Abu Dabi, una de las cuatro empresas que permiten al Manchester City (principal accionista del club catalán) falsear sus cuentas para saltarse el fair play financiero tanto en la Premier League como en la UEFA.

La liga inglesa ha encontrado hasta 115 infracciones financieras en el recientemente proclamado campeón del campeonato, que deberá pagar 415 millones de euros para evitar una pérdida de puntos en la clasificación. Estas infracciones responden a un modus operandi que consiste en disfrazar el dinero que inyecta el propietario del club, el fondo soberano de Abu Dabi, mediante ingresos por patrocinio de empresas estatales del mismo emirato.

Hay que tener presente que el Girona podría quedarse fuera de la próxima edición de la Champions League si no reduce el porcentaje que posee City Football Club (la empresa propietaria formal del Manchester City) por debajo del 30% del capital desde el 47% del capital que tiene en la actualidad. La menor aportación de dinero que podrá inyectar este accionista se verá compensada en parte con los ingresos por patrocinio procedentes de Etihad, que algunos cifran en 2 millones de euros anuales.

El truco del City

Como informó OKDIARIO, el truco del City consiste en que el grueso de sus ingresos proviene de su propietario, Abu Dhabi United Group (ADUG), el fondo soberano que gestiona los ingresos del petróleo del emirato y que controla el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan. Pero como el dinero del propietario no cuenta como ingresos a efectos del fair play, lo canaliza a través de cuatro patrocinadores para que para que sí cuente y poder burlar ese límite.

El fair play financiero de la UEFA establecía hasta 2022 que los clubes no podían tener una diferencia superior a 30 millones de euros entre sus gastos en jugadores y sus ingresos (diferencia que se amplió a 100 millones desde esa fecha). Ahora bien, cuentan sólo como ingresos los que obtiene por su actividad (derechos de televisión e imagen, taquilla, patrocinio, merchandising, premios, celebración de eventos, etc.) y no el dinero que inyecta su accionista, que se considera capital (equity).

Y ahí es donde vendría el truco del equipo que entrena Pep Guardiola: el dinero lo inyectaba ADUG en el Manchester City, pero no directamente, sino canalizándolo a través de cuatro patrocinadores para que computase como ingresos y no como capital, y de esta forma poder burlar los límites de la UEFA.

Estos patrocinadores son: Etihad, la aerolínea secundaria de Emiratos (la principal es Emirates) ty flamante nuevo patrocinador del Girona; ADTA (Abu Dhabi Tourism Authority, la agencia que patrocina el turismo en el país); Aabar, firma de gestión de inversiones para altos patrimonios; y Etisalat, el gigante de las telecomunicaciones de Emiratos, primer accionista de Vodafone con un 14,6% del capital.

El Girona no tiene, como es evidente, los problemas de fair play financiero del equipo que entrena Pep Guardiola, por lo que no necesita recurrir a este truco contable. Ahora bien, sí necesita reorganizar su capital para no quedarse fuera de la Champions League que jugará por primera vez la próxima temporada gracias a la tercera plaza conquistada en la liga española. Y, en esa reorganización, los ingresos de Etihad pueden desempeñar un papel muy relevante.

No es la única dificultad que afronta el club gerundense para disputar la máxima competición europea. También tiene problemas con su estadio, Montilivi, que debe reformar en profundidad porque no cumple los requisitos de la UEFA en la actualidad. Esta reforma implica una cuantiosa inversión económica que los ingresos de Etihad también ayudarán a sufragar.