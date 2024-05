El Manchester City, que tendrá que pagar 415 millones para no perder puntos en la Premier League que conquistó ayer, utilizó un truco contable para falsear sus cuentas al menos entre 2012 y 2016 y así burlar el fair play financiero de la UEFA y de la Premier League. En ese período, esta práctica le permitió convertirse en uno de los equipos más poderosos del mundo y acometer fichajes como los de Laporte, Dzeko y el Kun Agüero, e intentó hacer lo mismo con Pogba.

El truco del City consiste en que el grueso de sus ingresos proviene de su propietario, Abu Dhabi United Group (ADUG), el fondo soberano que gestiona los ingresos del petróleo del emirato y que controla el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan. Pero como el dinero del propietario no cuenta como ingresos a efectos del fair play, lo canaliza a través de cuatro patrocinadores para que para que sí cuente y poder burlar ese límite.

El fair play financiero de la UEFA establecía en ese momento que los clubes no podían tener una diferencia superior a 30 millones de euros entre sus gastos en jugadores y sus ingresos (diferencia que se amplió a 100 millones en 2022). Ahora bien, cuentan sólo como ingresos los que obtiene por su actividad (derechos de televisión e imagen, taquilla, patrocinio, merchandising, premios, celebración de eventos, etc.) y no el dinero que inyecta su accionista, que se considera capital (equity).

Y ahí es donde vendría el truco del equipo que entrena Pep Guardiola: el dinero lo inyectaba ADUG en el Manchester City, pero no directamente, sino canalizándolo a través de cuatro patrocinadores para que computase como ingresos y no como capital, y de esta forma poder burlar los límites de la UEFA.

Estos patrocinadores son: Etihad, la aerolínea secundaria de Emiratos (la principal es Emirates); ADTA (Abu Dhabi Tourism Authority, la agencia que patrocina el turismo en el país); Aabar, firma de gestión de inversiones para altos patrimonios; y Etisalat, el gigante de las telecomunicaciones de Emiratos, primer accionista de Vodafone con un 14,6% del capital.

Así se recoge en numerosos correos de esos años cruzados entre varios directivos del City y de Abu Dabi: Ferrán Soriano, el consejero delegado del Manchester City, ex directivo del Barcelona en la primera etapa de Joan Laporta y artífice del fichaje de Pep Guardiola; Jorge Chumillas, director financiero (CFO) del club sky blue; Graham Wallace, chief operating officer (COO, director operativo) del City; Simon Pearce, asesor especial de la Executive Affairs Authority of Abu Dhabi (agencia del Gobierno del emirato que debe autorizar los pagos de ADUG); y Andrew Widdowson, que ocupó varios cargos en el club entre 2003 y 2018.

Investigación de la UEFA y la Premier

Siempre han existido sospechas sobre las finanzas del City. De hecho, le investigó la UEFA en 2019 aunque no siguió adelante por considerar prescritos los hechos. Y, en febrero de este año, la Premier League anunció otra investigación por 115 irregularidades cuya primera sanción es la citada multa de 415 millones para evitar perder puntos en la competición.

El investigador de la UEFA, Yves Leterme, aseguró entonces que «tenemos pruebas consistentes contra el City. Estoy convencido de que han cometido fraude. El dinero de los patrocinadores lo paga el propietario. Han usado un ejército de abogados para obstaculizarnos. La investigación actual de la Premier es más amplia que la nuestra». Según dicha investigación, el club de Manchester habría continuado con ese modus operandi más allá de 2016.

Fichajes y bonus

Con esta práctica, pudo acometer importantes fichajes y pagar los bonus a la plantilla por conseguir los diferentes títulos levantados por el equipo desde su compra por Abu Dabi. Entre los fichajes más destacados en los que se usó este artificio financiero se encuentran Sergio ‘Kun’ Agüero (2011), Edin Dzeko (2011) o Aymeric Laporte (2018).

Incluso intentó el fichaje de Pogba procedente de la Juventus en 2015 mediante pagos adelantados de Etihad. No obstante, finalmente la operación no fructificó porque se impuso su eterno rival, el Manchester United, pagó una suma récord de 120 millones en agosto de 2016, lo que le convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia hasta ese momento, sólo superado por el de Neymar.