Palo de Joao Félix a Simeone: «Prefiero el estilo del Barça al del Atlético.. yo y todos»

Joao Félix será uno de los grandes protagonistas del partido de este domingo entre Barcelona y Atlético de Madrid. El futbolista portugués cedido por el conjunto rojiblanco se enfrenta a su ex equipo con ganas de revancha, de demostrarle a Simeone que aquí sí ha encontrado su sitio con el estilo de Xavi. Precisamente eso, el estilo, lo utilizó el portugués para darle un palo a los colchoneros en la previa del partidazo de esta jornada 15 de la Liga EA Sports.

«Por supuesto que prefiero el estilo del Barça…yo y todos los jugadores», confesó el ex del Benfica que podría ser de la partida en el duelo ante el Atlético este domingo en Montjuic. «Si le preguntas a los jugadores del Atlético también, ellos preferirían jugar más tiempo en ataque, por supuesto. Y si no te responden eso están mintiendo», dijo un Joao Félix al que no le fue como se esperaba en el Atlético y ahora busca triunfar en el Barcelona.

El portugués comenzó muy bien la temporada, marcando y rindiendo a un altísimo nivel, pero ha pasado por muchos altibajos en estas primer tramo del curso y quiere recuperar la sonrisa frente al equipo al que todavía pertenece. Joao Félix quiere ganarse un sitio en el club azulgrana y para ello será fundamental que sea constante durante todo el año. Ahora llega para él uno de los partidos marcados en rojo en su calendario, tiene la oportunidad de reivindicarse frente al Cholo Simeone después de todo lo ocurrido entre ambos durante su etapa como rojiblanco.

De hecho, Joao fue el blanco de las críticas de varios jugadores del Atleti como Saúl o Griezmann. «Creo que João Félix podía haber hecho las cosas mejor en el Atlético», dijo el canterano colchonero; mientras el francés fue más allá. «Al final cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de dejarle una salida».

El portugués no quiso entrar a valorar las declaraciones del Principito, pero cuando le preguntaron si creía que se podían hacer mejor las cosas y si había personas en el Atlético que no hicieron cosas, Joao Félix respondió: «Obvio. Hay cosas que podría hacer mejor. Tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien. No es culpa sólo de uno, es culpa de varios».

Un sueño hecho realidad

Ahora, en unta entrevista en ESPN, ha ido más allá y le ha dado un palo al Atlético dirigido al Cholo Simeone por el estilo de juego. No contento con eso, Joao Félix, que todavía pertenece al Atlético, ha insistido en que jugar en el Barça es un «sueño hecho realidad».»Es el club en el que quería jugar desde que era niño, los veía en la televisión durante los últimos diez o quince años», añadió.

Una de las incógnitas es saber si celebrará el gol en caso de que marque, aunque habrá que esperar para saber qué hará el portugués en caso de que eso pase porque él prefirió echar balones fuera y dejarlo todo en el aire en sus declaraciones en la previa del partido frente al Atlético: «No tengo nada pensado… Se verá…», dijo en Movistar+.