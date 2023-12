Xavi: «Cada vez tengo más respeto y admiración a Simeone»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa en la previa al trascendental choque del Barcelona ante el Atlético de Madrid de este domingo a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico de Montjuic. El técnico español repasó la actualidad del equipo antes de un partido donde el equipo se juega sus aspiraciones en la Liga y donde elogió a Simeone considerando que «ha cambiado la historia del club».

«Es un partido importante. Son tres puntos más, pero ante un rival directo para ganar títulos. Están en un buen momento de forma. Necesitamos a la afición. Estuvieron a tope ante el Oporto y necesitamos que nos animen hasta el final. Lo que más me preocupa es dominar el juego a través de la pelota. Atacar espacios. Los equipos de Simeone siempre son difíciles, con su bloque bajo, muy agresivos. Tenemos todos los números para hacer un gran partido y sumar los tres puntos», dijo el técnico español.

Sobre qué es lo que destacada del Atlético de Madrid, Xavi quiso elogiar a Simeone: «Destacaría a su entrenador, sinceramente. Cada vez le tengo más respeto y admiración. Por todo lo que ha hecho, con su estilo, diferente al nuestro. Es digno de elogio lo que ha logrado en un club grande como el Atlético. Ha cambiado la historia del club en los últimos 15 o 20 años. Ahora tiene jugadores mejor dotados técnicamente, ofensivos. Es un rival que tiene las dos cosas. Te aprieta arriba, pero también en bloque bajo. Tiene a todo el mundo enchufado y toda mi admiración para el Cholo».

Por otro lado, el técnico descartó la presencia de Ter Stegen: «Se ha probado y tiene molestias. Veremos la semana que viene. Está triste por no poder jugar. Está descartado para mañana».

Sobre los laterales, tanto Balde como Cancelo, el técnico recalcó la importancia de ambos.»Está bien, el día de Vallecas da el pase que acaba con el gol en propia puerta. Tendrá minutos y será importante, como Marcos Alonso o Cancelo», dijo sobre el español.

Sumar o juego

«Van de la mano. El equipo ha hecho un bajón en el juego y por eso no han llegado los resultados. Hemos de ser más constantes en el juego. Y más efectivos en el juego. No podemos decir que estamos en el mejor momento. Hemos hecho minutos buenos, pero hemos de mejorar y así vendrán los buenos resultados».

«No sé lo que le pasó en el Barça. No he estado con él, no he sido compañero suyo ni su entrenador. Está en un momento extraordinario. Se le ve contento, feliz y que marca muchas diferencias. Es un jugador a vigilar y tener en cuenta. Es excepcional y trabaja mucho para el equipo. Es un gran futbolista», dijo sobre Griezmann.

Sobre Pedri: «Hizo un muy buen partido ante el Oporto. Dio pausa y criterio en la segunda parte. Lo buscamos mucho. Fue el que más corrió del equipo, casi 13 kilómetros. Trabajó en el bloque bajo y medio. Ha vuelto bien físicamente y seguirá siendo importante para el grupo».

Koundé y Araujo

«El problema será para sus seleccionadores, tanto Koundé como Araujo juegan de laterales allí. Aquí juegan de centrales, aunque puedan caer en una banda. No hay debate. He tenido conversaciones. Se adaptan al grupo. Son centrales naturales que pueden adaptarse a la banda».

Por otro lado, Xavi reconoció que Morata estuvo cerca de fichar por el Barça: «Hablé con él directamente. Hubo la posibilidad de que viniera al Barça. Es un jugador muy interesante. Ataca espacios, es generoso, trabajo. Mañana, la delantera la tienen muy buena: Morata-Griezmann son de referencia de nivel mundial».

«Estoy contento por el pase a Champions, significa mucho para el club. Ahora estoy tranquilo hasta mañana. Nos toca competir contra un super rival, contra un gran entrenador. En un gran momento de forma y confianza. Tienen fe en ganar, igual que nosotros. El equipo está preparado para competirlo bien», dijo el técnico sobre el estado anímico del equipo.

Semana clave

«La alargaría hasta el partido del Girona. Va de demostrarlo cada partido. Mañana tenemos una prueba contra un equipo Champions, un equipo top. Esto va de cada semana. Esto es el Barça. La tranquilidad te vale hasta el siguiente partido. Así lo exigía también como jugador. Es lo que exige el entorno».

«En caso de ganar, serían muchos puntos, pero la Liga es muy alarga. Queremos recortar distancias. Estamos a cuatro puntos de dos equipos punteros. Habría que seguir si la cosa no funcionara, pero seguiríamos. Queremos pensar que nos puede ir bien. El partido del Oporto fue muy bueno, sin llegar a ser excelente, pero la segunda parte fue muy buena», añadió Xavi.

«Aquí estamos muy contentos. No he estado en el Atlético de Madrid. No me incumben. Aquí hemos visto un Joao feliz, trabajador, dinámico, que es querido en el vestuario, bromista. Trabaja para el grupo, hace goles importantes. No tengo ninguna queja», comentó sobre Joao Félix.