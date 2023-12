Simeone ya tiene perfilado el once de Montjuic con una sola duda, la que afecta al carril izquierdo, por el que postulan Samu Lino y Rodrigo Riquelme. Parece tener más posibilidades el brasileño, que no fue titular en Holanda pero sí en el último partido de Liga ante el Mallorca, pero el Cholo quedó encantado con el trabajo del nuevo internacional español en el estadio del Feyenoord. Por lo demás, Saúl se perfila como interior izquierdo, dejando así a Llorente en el banquillo.

No está siendo la temporada de Marcos Llorente. Deja chispazos, pero está muy lejos del nivel que le encumbró hace tres temporadas, cuando el Atlético se proclamó campeón de Liga. No acaba de hacerse a la titularidad, de la que disfrutó en Rotterdam, y parece que volverá al banquillo ante el Barcelona, aunque con Simeone nunca se sabe porque no sería la primera vez que ensaya una cosa y luego decide otra.

Por lo visto en los entrenamientos posteriores al partido del martes ante el Feyenoord, el once inicial sería el formado por Oblak, Nahuel, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino o Riquelme, De Paul, Koke, Saúl, Griezmann y Morata. Arriba son por supuesto indiscutibles tanto el francés como el español, a pesar de que este lleva un par de jornadas con el punto de mira desenfocado. Todo lo contrario que el principito, que llega en racha. Ambos compartirán ataque en búsqueda del primer triunfo de la era Simeone en el campo del Barcelona, donde a lo sumo ha sacado empates, pero nunca una victoria.

Pablo Barrios, operado

El canterano ha sido operado de la rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda que sufrió en Holanda. Se le ha practicado una artroscopia y el periodo estimado para su recuperación es de aproximadamente seis semanas. Pablo Barrios se pierde todo lo que queda del año y la Supercopa de España de enero, pero se espera que esté de vuelta para las eliminatorias de octavos de final de la Champions y para las rondas finales de la Copa del Rey.

