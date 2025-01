El palo de Djokovic a sus críticos: «Dejo esto para los «expertos» en lesiones»

Novak Djokovic se retiró lesionado del Open de Australia tras perder el primer set contra Alexander Zverev en semifinales. El tenista serbio se marchó abucheado por la Rod Laver Arena y ahora ha dejado un mensaje en redes sociales para los escépticos. Tras el partido contra Carlos Alcaraz fueron muchos los que dudaron de su lesión, después de ver la recuperación milagrosa contra el español.

Después de someterse a las primeras pruebas médicas en Melbourne, antes de volver a Europa, Djokovic decidió compartir con sus seguidores una imagen de la resonancia para todos los críticos, en la que se ve que sufre una lesión de abductores y un desgarro muscular en la pierna izquierda: «Pensé en dejar esto aquí para todos los «expertos» en lesiones deportivas», dijo el de Belgrado en sus redes sociales.

La lesión tuvo lugar durante el primer set del partido de cuartos de final contra Alcaraz. El serbio solicitó tiempo médico para poder ser atendido. Tras el paso por vestuarios, con 5-4 a favor del murciano y saque para cerrar el set, el partido cambió. Desde ese momento se vio un Nole mucho más agresivo, corriendo más y siendo mucho más letal que en la primera manga. Eso desató las críticas tanto de Carlitos como de John McEnroe.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025

«No es la primera vez que vemos esto, no os dejéis engañar», comentó durante la retransmisión en Channel Nine, el canal que tiene los derechos del torneo en Australia. Por su parte, el pupilo de Juan Carlos Ferrero también puso en duda la lesión de su rival: «No digo que haya hecho show, pero en el segundo set se le veía con problemas y en el tercero y el cuarto no vi nada». Las molestias parecían haber desaparecido en el tercer set, pero ante Zverev se vio que la lesión era real.

El serbio tan solo pudo aguantar un set en pista. El alemán se impuso por 7-5 en el tie-break de la primera manga tras firmar su mejor set en el Open de Australia, como el mismo reconoció. Novak Djokovic se retiró entre pitos y después, en rueda de prensa, aprovechó para dar su propia versión de los hechos y explicar por qué tuvo que abandonar después de haber jugado sólo un set de la semifinal. Ni siquiera el día extra de descanso le sirvió para recuperarse de la lesión y poder pelear por volver a meterse en una nueva final en su territorio, donde ha ganado 10 veces.

«Las pruebas indican que tengo una rotura y es por eso que me he retirado. Desde que gané a Alcaraz no había cogido la raqueta hasta unas horas antes de la semifinal. Hace dos años, pude manejar mejor una rotura parecida, pero esta vez no ha sido así. El dolor iba a más y al terminar el primer set ya no lo soportaba. Quizás si hubiese ganado la manga inicial hubiera jugado un poco más, pero dudo de que hubiese ganado porque no tenía energía para aguantar tres horas más», dijo un Nole que reconoció que «puede que haya sido mi último Open de Australia, esa posibilidad siempre existe».