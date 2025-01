Zverev se revuelve contra los pitos a Djokovic: «No abucheéis a un jugador cuando se va lesionado»

Alexander Zverev salió en defensa de Novak Djokovic tras los abucheos del público al retirarse por lesión al término del primer set de las semifinales del Open de Australia. «Lo primero que quiero decir es, por favor, chicos, no abucheéis a un jugador cuando se va lesionado», comenzó diciendo el alemán en su entrevista al acabar el encuentro tras escuchar el sonido de viento del público de Australia hacia el de Belgrado.

«Sé que todo el mundo ha pagado su entrada y quería ver un gran partido de cinco sets. Pero tenéis que entender que Novak Djokovic ha dado su vida al deporte en los últimos 20 años. Ha ganado este torneo con un desgarro abdominal, lo ha ganado con un desgarro en el muslo. Y si no puede continuar jugando, es que no puede continuar jugando. Así que, por favor, sed respetuosos y mostrad un poco de amor por Novak», aseguró Sascha después de escuchar los pitos a su rival.

Zverev pidió un poco de respeto para Djokovic: «Basta ya de criticarle. Nadie ha ganado tanto como él en el mundo del tenis. Ha ganado aquí diez veces. Yo he hablado con su equipo al final del partido y no le quedaba otra opción. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar al doctor para que le diera más antiinflamatorios? No hay nadie que conozca su cuerpo mejor que él y sabía que estaba lesionado».

El germano firmó su mejor set del torneo para llevarse una dura manga en el tie break por 7-5: «Pienso que fue un primer set de alto nivel. Pero creo que cuanto más continuaba jugando, más dificultades tenía él. En el tie-break puede que no se moviera igual que en el resto del set. Habíamos tenido intercambios extremadamente físicos y difíciles». «Estoy feliz de estar en la final del Open de Australia, de un Grand Slam. Pero, por otro lado, voy a ser 100% honesto, no hay nadie en el circuito al que respete tanto como a Novak», añadió el tenista de Hamburgo.

Fue un primer set bastante duro y muy disputado. Djokovic lo peleó hasta el final ante un Alexander Zverev que dio su 200% para apuntarse la primera manga. Ambos tenistas mantienen una buena relación dentro y fuera de la pista. Al acabar el partido, el número dos del mundo reconoció que le pilló por sorpresa el abandono de Novak: «No me esperaba que abandonara después de un primer set de tanta intensidad».

«Él pudo pensar que tenía que jugar tres horas más para ganarme y que con una rotura muscular no podría hacerlo. Admiro y respeto a Novak por todo lo que ha hecho», añadió el hamburgués, que disputará este domingo su tercera final de Grand Slam después de perder en el Abierto de Estados Unidos 2020 y Roland Garros 2024.

McEnroe critica los pitos a Djokovic

Otra de las grandes figuras del tenis que se ha mostrado en contra de los abucheos del público a Novak Djokovic ha sido John McEnroe. El estadounidense, que se mostró reacio con el serbio tras su partido frente a Carlos Alcaraz, salió en su defensa después de que el de Belgrado escuchara el sonido de viento en la Rod Laver Arena tras tener que retirarse de las semifinales del Open de Australia por lesión.

«¡No deben abuchearle, por favor! ¡Ha ganado aquí diez veces, por el amor de Dios! Es increíble, aquí hay un serio problema. Él y Rafa Nadal han luchado más que nadie. Abuchear a Djokovic por retirarse después de todo lo que ha logrado aquí es una completa estupidez, casi tan triste como el final del partido», afirmó McEnroe.