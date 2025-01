Djokovic no fingía: así fue el momento en que se retiró del Open de Australia por lesión

Novak Djokovic no fingió ante Carlos Alcaraz. El tenista de Belgrado tuvo que retirarse por lesión de las semifinales del Open de Australia tras perder el primer set contra Alexander Zverev. El germano se impuso en un igualado tie-break por 7-5 tras una volea fallado por el serbio, que nada más concluir cruzó al otro lado para estrechar la mano a su rival y comunicarle que no podía continuar.

No fue ni mucho menos la manera en la que al ex número uno del mundo le habría gustado concluir su participación en su torneo. El rey de Australia se retiró entre abucheos del público mientras Zverev pedía respeto para el 10 veces ganador de este Grand Slam. Pero lo cierto es que no podía seguir. Nole venía arrastrando problemas físicos desde el partido contra Alcaraz.

Aunque en un primer momento se le echó en cara su actuación, ya que tras pasar por vestuarios con 5-4 abajo en el primer set se recuperó de forma milagrosa. A partir de la segunda manga, Djokovic empezó a desplegar su mejor tenis, el que le ha llevado a levantar hasta 10 veces el trofeo de campeón en la Rod Laver Arena, para acabar imponiéndose al español en cuatro sets. Pero en semifinales se demostró que no fingía, la lesión era real.

Having battled through the set, @djokernole has been forced to retire due to injury. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/uH2iiLJaVC

🤯 @alexzverev claims an extraordinary first set – and ultimately the match.

Tras el encuentro frente a Zverev, Novak reconocía que si hubiera ganado el primer set lo habría intentado. «Las pruebas indican que tengo una rotura y es por eso que me he retirado», señalaba. «Hace dos años, pude manejar mejor una rotura parecida, pero esta vez no ha sido así. El dolor iba a más y al terminar el primer set ya no lo soportaba. Quizás si hubiese ganado la manga inicial hubiera jugado un poco más, pero dudo de que hubiese ganado porque no tenía energía para aguantar tres horas más», agregó el serbio tras el encuentro.

Tras casi una hora y media de partido, Djokovic enfilaba el camino de los vestuarios por culpa de una lesión y entre los pitos del público. «Por favor, no abucheéis a un jugador cuando se retira lesionado. Especialmente a un jugador que ha ganado este torneo con una rotura abdominal y con una lesión en el isquiotibial», llegó a decir Alexander Zverev al término del partido.

La tensión era palpable en Australia con Djokovic, que siempre protagoniza polémicas en este primer Grand Slam de la temporada, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Y eso que allí ha ganado diez veces. La lesión por la que se ha retirado Nole de esta semifinal es aquella que ya empezó en el encuentro ante Carlos Alcaraz y que muchos dudaron de que fuera real. Se dudó de si había fingido.

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.

Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025