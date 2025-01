Alcaraz desconfía de Djokovic: «No digo que haya hecho show, pero todos han visto que podía moverse…»

Carlos Alcaraz no se cree las molestias físicas que Novak Djokovic tuvo durante el primer set de su encuentro de cuartos de Open de Australia, que ganó el español, y que continuaron juegos después. «No digo que haya hecho show, pero en el segundo set se le veía con problemas y en tercero y el cuarto no vi nada», comentó el tenista murciano una vez acabó un duelo que perdió Alcaraz.

«Todo el mundo ha visto que a Djokovic le costaba moverse. En el tercer y cuarto set no vi nada de eso. Alguien que piensa en retirarse no hubiera jugado de la manera en la que lo ha hecho después. Yo creo que aunque él hubiera perdido el segundo set, yo habría tenido que sudar para haberle ganado. No voy a entrar en detalles, pero yo creo que no se hubiera retirado», comentó Carlos Alcaraz cuando fue preguntado por la lesión de Djokovic.

En un momento del primer set, cuando ya Alcaraz lo tenía encarrilado (acabó ganando el set), Djokovic sintió molestias físicas, pero acabó siguiendo en el partido, para acabar remontándolo. Tanto que el duelo de cuartos en Australia ganó en cuatro sets y dejó a Alcaraz en el camino y ya eliminado del primer Grand Slam de la temporada.

Djokovic se fue a vestuarios y regresó con un vendaje en su pierna izquierda. Casualmente, después ganó el segundo set y el tercero y el cuarto… Y si bien Alcaraz no dice que Djokovic se lo haya inventado, sí que explicó que al menos piensa que no se hubiera retirado. «No digo que haya hecho show, pero en el segundo set se le veía con problemas y en tercero y el cuarto no vi nada», añadió Alcaraz.

Djokovic, por su parte, dio su versión de esa lesión en el encuentro en Australia: «Cuando ocurren cosas así te tienes que adaptar a las circunstancias. No es la primera vez que me ha ocurrido, y menos en Australia. En 2021 y en 2023 me pasó ya algo similar y a pesar de todo conseguí jugar mi mejor tenis. Una vez el cuerpo se enfríe, veremos qué tengo. La medicación y el vendaje me ayudaron y he jugado uno de mis mejores partidos en esta pista».

Más allá de estas declaraciones sobre la lesión de Djokovic, Alcaraz se mostró confiado de que esta derrota en Australia le pueda servir para el futuro: «Jugar este tipo de partidos me va a hacer mejor. Me voy de Australia con la cabeza alta».