Djokovic: «Puede que haya sido mi último Open de Australia»

Novak Djokovic se retiró de las semifinales del Open de Australia por culpa de una lesión. El serbio tan solo pudo aguantar un set frente a Alexander Zverev. «El dolor iba a más y al terminar el primer set ya no lo soportaba», reconoció en rueda de prensa tras el encuentro. A sus 37 años, esta podría haber sido la última participación del rey de Australia en el torneo y así lo dijo el propio tenista, que indicó que sufre una rotura y es por eso que tuvo que retirarse.

«Las pruebas indican que tengo una rotura y es por eso que me he retirado. Desde que gané a Alcaraz no había cogido la raqueta hasta unas horas antes de la semifinal. Hace dos años, pude manejar mejor una rotura parecida, pero esta vez no ha sido así. El dolor iba a más y al terminar el primer set ya no lo soportaba. Quizás si hubiese ganado la manga inicial hubiera jugado un poco más, pero dudo de que hubiese ganado porque no tenía energía para aguantar tres horas más», indicó el de Belgrado al hablar de la lesión.

Djokovic se marchó de la Rod Laver Arena abucheado por un público que tenía ganas de ver más tenis. Pero como él mismo dijo, el dolor era insoportable y no se veía con energías para seguir jugando. Preguntado por el futuro, Novak no aseguró su presencia en la próxima edición del primer Grand Slam de la temporada.»Puede que haya sido mi último Open de Australia, esa posibilidad siempre existe», reconoció.

Su presencia estará sujeta a su estado físico, si se encuentra bien, «y con ganas», volverá a jugar en la Rod Laver Arena y a hacer las delicias de los aficionados con su tenis: «Si estoy físicamente bien y con ganas, no hay razón para pensar que no volveré aquí. Yo quiero seguir, pero no puedo hablar de mi calendario de 2026».

Continuidad de Murray en su banquillo

Respecto a la continuidad de Andy Murray en el banquillo, Novak Djokovic explicó que todavía no han hablado de ello: «No hemos hablado de lo que pasará en el futuro. Le voy a agradecer que haya venido aquí». El acuerdo entre ambos siempre fue trabajar juntos durante la pretemporada y en Melbourne, y después del primer grande del curso tomarían una decisión: «Novak y yo acordamos que después del torneo hablaríamos», dijo el británico. «Lo haremos», agregó.

Por otra parte, Nole aseguró que animará a Zverev en la final: «Le apoyaré a él porque merece ganar su primer título de Grand Slam». Esta es la tercera final de Grand Slam para el tenista germano tras el Abierto de Estados Unidos 2020 y Roland Garros 2024. En la primera, en Flushing Meadows, Sasha se colocó dos sets a cero arriba, pero Dominic Thiem le dio la vuelta al encuentro y acabó ganando en cinco mangas; mientras que el año pasado sucumbió frente a Carlos Alcaraz. El de El Palmar remontó un 2-1 en contra para acabar ganando en el quinto por 6-2.

En última instancia, Djokovic habló sobre su calendario de esta temporada. El siguiente torneo al que está apuntado es el de Doha. Pero su presencia en el torneo de categoría 500 no está confirmada. El serbio regresa a Europa para hacerse pruebas y en función del resultado determinará si va o si tiene que quedarse en casa a recuperarse: «Estoy apuntado en Doha. Cuando vuelva a Europa me haré las pertinentes pruebas médicas para saber el alcance real de la lesión».