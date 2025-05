El padre de Lamine Yamal da la nota tras la renovación millonaria de su hijo: «¡Gracias a todos, visca el Barça!»

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha vuelto a dar la nota tras la renovación millonaria de su hijo. Sabedor de la importancia que tiene la firma del nuevo contrato que ha hecho, Nasraoui ha empezado a gritar y jalear a los aficionados que esperaban a las puertas de las oficinas del Barcelona, el lugar donde se ha hecho la firma oficial de la renovación de Lamine Yamal.

Con gritos de «¡gracias a todos!» y «visca el Barça», el padre de Lamine Yamal salió muy feliz tras confirmarse la renovación de su hijo con el Barcelona. El equipo culé ha anunciado este martes la renovación de Lamine Yamal, que firma hasta 2031 (cuando tendrá sólo 23 años) por una cantidad que ronda los 15 millones de euros, aunque este dato no se ha especificado.

«¡Vamos Barça, vamos Barça, vamos Barça!», continuó gritando el padre de Lamine Yamal a la salida de las oficinas del club azulgrana. Muchos aficionados le llamaban y le aplaudían y él se sintió estrella total. Es la consecuencia de una gran alegría para Mounir Nasraoui, que siempre que puede intenta apropiarse del foco que sí se gana su hijo.

🙌🏻 La euforia del padre de Lamine Yamal tras la renovación de su hijo. “Visca el Barça”, grita Mounir. @mas_que_pelotas pic.twitter.com/IFzmBN3TKH — Nacho Jiménez (@NachoJP_) May 27, 2025

Lamine Yamal seguirá en el Barcelona hasta 2031, antes solamente podía firmar de año en año al ser mejor de edad. Podría llegar incluso en los próximos meses o años a ser el mejor pagado de la plantilla si se cumplen algunas variables. Entre ellas el Balón de Oro en el que es uno de los candidatos sin duda este año. También hay bonus por rendimiento y títulos conseguidos con el Barça. De momento seguirá por detrás en salario de jugadores como Lewandowski y De Jong.

El padre de Lamine suele dar la nota siempre que aparece en público, ya sea para animar a su hijo o en cualquier evento. Y eso que antes Mounir Nasraoui era del Real Madrid y ahora anima al Barcelona por el aspecto económico, tal y como reconoció hace unas fechas.

«He seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça. Cuando nació Lamine, el primer segundo que lo cogí, le dije vas a ser el mejor jugador del mundo», dijo el controvertido padre de Lamine Yamal. Ahora, y como no puede ser de otra forma, se dedica a celebrar los éxitos económicos de su hijo, de los que él también se beneficiará.