Srdjan Djokovic, padre del número 1 del tenis mundial, comparó a su hijo con Jesucristo por el trato que está recibiendo en Australia, donde se encuentra recluido en un hotel por no tener los permisos necesarios para acceder al país. «A Novak le han crucificado como a Jesucristo. Este es el mayor escándalo deportivo diplomático de la historia», dijo el progenitor en una rueda de prensa en Belgrado.

El cabeza de familia de los Djokovic no dudó en describir a su vástago como «un ídolo» y «una víctima». El progenitor señaló a los políticos, especialmente al primer ministro australiano, quien intenta «crucificar, humillar y echar de rodillas» a Nole. Al mismo tiempo aseguró que «mi hijo es Espartaco; es el líder del mundo libre, de las naciones y de pobres y necesitados».

El padre de Djokovic no paró de rajar contra los que han llevado a su hijo a su situación actual. «Es una lucha política que no tiene nada que ver con el deporte. Quizá no pueden aceptar que un país pequeño como Serbia tenga al mejor deportista de todos los tiempos y lo quieren impedir», añadió.

El hermano de Novak, Djordje Djokovic, denunció que la situación de su hermano es «patética». «Le han quitado sus maletas, portamonedas y todas las pertenencias excepto del teléfono móvil, al que tampoco pudo acceder durante varias horas en la detención en el aeropuerto y no podía ni comunicarse con nosotros».

De hecho, Djokovic asegura que su hermano «no puede ni cambiarse la ropa» y que «el hotel es un asilo sucio». Pese a todo, Djordje anunció que Novak aguantará hasta el lunes a la espera de saber si tiene el permiso para quedar. «No quiere irse porque lo que quiere es justicia. Le han tratado como a un criminal y no como a un deportista que no ha cometido ninguna infracción legal», zanjó.