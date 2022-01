Novak Djokovic continúa encerrado en el Park Hotel Melbourne, un hotel en el que se encuentran 32 refugiados detenidos que fueron trasladados a Australia desde la isla de Manus y Naur. Lo cierto es que las reseñas sobre este recinto no son nada buenas, algunos lo califican como una «prisión». Los clientes que se hospedaron ahí no terminaron nada contentos y expresaron su enfado.

«Este es un hotel prisión, ocupado por refugiados, pagado por el gobierno. Los hoteles de Australia no deberían permitir que el Departamento de Inmigración encierre a personas en este hotel en silencio», dice una de las reseñas publicadas por los clientes en Google. Otro cliente culpa a la mala ventilación del hotel de que se produjera un brote de Covid-19 en el mismo. «Según se informa, el Nivel 1 es utilizado por la Fuerza Fronteriza como un centro de detención de refugiados y debido a la mala ventilación en el hotel hay un brote de Covid-19 que se está extendiendo».

«A su llegada, no hay habitación preparada y no hay dónde esperar aparte de una silla en el vestíbulo. Llegué al cuarto por fin, alfombra raída, deshilachada, fregadero bloqueado, cuando dejé correr el agua fluyó hacia el fregadero, gris y lleno de cabello y lodo. Se quejó al personal, se ofreció a mudarse a otra habitación, lo hizo a altas horas de la noche. La nueva habitación también era terrible, alfombra raída con rollos en la alfombra con la que tropecé. El frigorífico era un cascabel que hacía mucho ruido toda la noche, la cama tenía una gran caída. Sin fundas de almohada. Sin portaequipajes. Tuve una noche terrible sin dormir. Cuando fui al escritorio para hacer el check out un día antes, me dijeron que como había reservado a través de una aerolínea no podía obtener un reembolso del hotel, tuve que llamar a la aerolínea. Extremadamente infeliz, nunca más me quedaré en un Rydges. Ojalá hubiera una opción para menos estrellas», cuenta otro.

«Terrible experiencia, demasiado cara, sucia. Los dueños son gente cruel, no te quedes aquí», añade uno. «El peor lugar para estar. Nunca antes había sido un hotel como este. Todo esto es publicidad falsa. No está destinado a ser un hotel. Además de todo, Service Manager es la peor persona de servicio al cliente», explican.

Así es el «infame» hotel en el que se está hospedando Djokovic. El serbio continúa encerrado tras las irregularidades con su visado a la espera de que se resuelva su situación. Sus abogados han conseguido aplazar la decisión hasta el lunes para intentar evitar la deportación y poder disputar finalmente el Open de Australia.