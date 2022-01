La pesadilla de Novak Djokovic continúa a estas horas en el Park Hotel de Melbourne, lugar al que fue trasladado a la espera de ser deportado por el Gobierno de Australia tras irregularidades con su visado y con la exención médica concedida para poder, en principio, disputar el Open de Australia. El número uno del mundo aguarda hasta conocer la decisión final en un recinto que aloja de forma indefinida a más de 30 refugiados detenidos y que permanecen en un hotel que también fue usado como centro de cuarentenas en 2020, en el auge del coronavirus.

El Park Hotel cuenta con una historia paralela a la que vive Djokovic y es que en él se hospedan en la actualidad y hace más de un año 32 refugiados detenidos que fueron trasladados a Australia desde la isla de Manus y Naur. Está calificado como un centro «nefasto» e «infame» y en sus paredes se pueden leer numerosas protestas relacionadas con las detenciones.

Además, durante la pandemia, en la etapa más dura en 2020, el Park Hotel fue utilizado como un hotel de cuarentenas. En el mes de octubre de 2021 se produjo un brote de coronavirus en el establecimiento, con 22 de los refugiados que se alojaban en ese momento en las instalaciones dieron positivo covid. Además, según la información facilitada por el canal 7News, un 90% de los casos que fueron reportados en el estado de Victoria, al que pertenece Melbourne, en la segunda ola tuvieron su origen en el complejo en el que Djokovic aguarda a su deportación de Australia.

Djokovic llegó durante la mañana en Australia al Park Hotel, después de conocer la decisión sobre su deportación del país. Nole arribó en un taxi y se adentró en las instalaciones, donde permanece y ha podido, desde una ventana, saludar a los fans del serbio que se congregan en los alrededores del hotel, esperando una decisión positiva sobre su ídolo y, mientras, protestando por la situación que se vive desde hace varias horas.

Less than two weeks before start of first major of tennis season, Novak Djokovic is denied entry to Australia pic.twitter.com/UpwGSrakeI

— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 6, 2022