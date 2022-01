Novak Djokovic no podrá entrar en Australia con el visado y la exención médica que presentó este miércoles y por el cual se le ha retenido durante horas en el aeropuerto de Melbourne. El número uno del ranking ATP, que aterrizó en la localidad australiana para finalizar su preparación para el Open de Australia, no podrá continuar con su hoja de ruta toda vez que el Gobierno de la nación le impide el acceso.

Esta polémica llega de la mano de la exención médica permitida por Tennis Australia, organizadora del torneo, para que Djokovic dispute el Open de Australia sin presentar el certificado de pauta de vacunación completa, algo obligatorio a priori para ser parte del primer Grand Slam de la temporada. El gobierno del país oceánico considera que Nole no cumple con las condiciones para este permiso, al menos en lo presentado a su llegada a Melbourne.

Djokovic estuvo nueve horas retenido en el aeropuerto de Melbourne, a la espera de una decisión final sobre su entrada a Australia. Finalmente las autoridades decidieron que no cumplía con los requisitos con la exención médica y el visado presentados y por ende debía abandonar el país de inmediato.

El tenista serbio, que había recibido un trato favorable por parte de la organización del Open de Australia para ayudar a su participación en el torneo del que es vigente campeón, no ha reconocido si se ha vacunado o no y no presentó el certificado con la pauta completa de vacunación como se obligaba como norma para participar en el torneo. Esta polémica derivó en todo lo sucedido a la llegada del tenista a Australia y el revuelo que ha causado tanto para las autoridades australianas como para las serbias.