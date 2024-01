El Open de Australia avanza que Rafa Nadal podría no retirarse y jugar en 2025

2024 es el año destinado, en la teoría, para que Rafa Nadal ponga punto y final a su legendaria carrera como tenista profesional. El jugador balear, número uno del mundo durante 209 semanas y campeón de 22 torneos de Grand Slam, ya avanzó esta noticia, probable, pero no impuesta, y su última lesión, producida en Brisbane, aumentó las posibilidades de que así suceda. Sin embargo, su posible recuperación temprana y unas declaraciones del director del Open de Australia, dejan entrever que Nadal podría regresar en 2025 y alargar un capítulo más su trayectoria.

El 18 de enero de 2023, Rafael Nadal se marchó de la Rod Laver Arena, la pista central del complejo de Melbourne Park, lesionado, pero sin saber que esa sería, hasta la fecha, su última vez en el Open de Australia. En su regreso al gigante de Oceanía, un año después de aquel desafortunado episodio, Nadal volvió a probarse en Brisbane, como preparación del primer Grand Slam de la temporada, pero una lesión evitó su presencia en él, deslizando que aquel encuentro ante Mackenzie McDonald pudo suponer un punto y final en su carrera tenística en Australia, que ahora vuelve a abrirse.

El director de Tennis Australia, organizadora del Open de Australia y de otros torneos en el país oceánico, Craig Tilley, ha salido al paso de las noticias sobre la potencial retirada de Rafa Nadal en 2024 y dejó abierta la puerta a un regreso del tenista español a su torneo, algo que sólo podría producirse en 2025, después de confirmar su ausencia para la presente edición.

En el podcast oficial del Open de Australia, Tilley dejó entrever que Nadal podría estar entre los inscritos en el torneo en 2025, lo que indirectamente significaría un año más en activo del mejor tenista de la historia de España y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, a nivel mundial.

“Rafa Nadal estará listo de nuevo en febrero y le deseo todo lo mejor. Le dije que estamos ansiosos de verle en enero 2025. Él no ha dicho que no va a volver. Su reacción fue: ‘Si estoy jugando, me siento bien y no estoy lesionado, volveré’”, comentó Craig Tilley, quien ya ha dado el paso adelante en forma de ofrecimiento para que Nadal vuelva a un torneo en el que se despidió con un nefasto sabor de boca en 2023, por la lesión más grave de su carrera deportiva, y al que no ha podido regresar en 2024 por una nueva dolencia, en este caso más leve.

Nadal podría volver a su torneo ‘maldito’

Si se confirmaran los presagios de Tilley, Rafa Nadal alargaría un año más su carrera deportiva y disputaría un año más, se prevé que al menos hasta la temporada de tierra, ya que nadie ve a día de hoy al tenista balear retirándose en el Open de Australia, un torneo importante para él, que ha conquistado en dos ocasiones –2009 y 2022–, pero en el que la mala suerte le ha acompañado históricamente y en el que está muy lejos de su casa, algo, esto último, importante de cara a un potencial adiós.

Nadal ha ganado dos veces el Open de Australia pero en muchas otras ocasiones, los infortunios le han acompañado en forma de lesiones. Sin ir más lejos, la edición de 2023 le dejó como regalo envenenado la dolencia más importante de su carrera deportiva, una lesión en el tendón del psoas ilíaco que le apartaría del circuito ATP un año casi completo, pero en 2010 y 2018, Rafa también tuvo que retirarse del torneo, en ambos casos por lesión y en cuartos de final, y las dolencias también le visitaron, entre otros, en la final de 2014, en la que no pudo competir ante Stanislas Wawrinka por un título para el que era gran favorito.

Los planes de Rafa Nadal en 2024

Si bien Nadal ya anunció en una entrevista reciente con El País que, en caso de decidir su retirada en 2024 de manera definitiva, lo anunciaría de alguna manera antes del verano, en estos momentos, sólo se puede pensar en la recuperación física del campeón español, con una lesión actual, producida en el ATP de Brisbane, que no debería llevarle más que semanas para estar a tope.

A partir de ahí, el Open de Australia no aparece siquiera en el horizonte de Nadal, quien debe elegir si disputa el Masters 1000 de Indian Wells o algún torneo en pista dura o si se centra en la gira de tierra batida, en la que cuenta con compromisos mayúsculos como las visitas a Barcelona y Madrid para el Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open, y por supuesto el evento central de su temporada 2024, ya sea o no la de su retirada definitiva: Roland Garros.