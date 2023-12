Rafa Nadal estará en el Conde de Godó 2024

Rafa Nadal estará en el Conde de Godó tres años después. El Barcelona Open Banc Sabadell ha confirmado la presencia del mejor tenista español de la historia que volverá a la arcilla de la Ciudad Condal después de su año de baja por lesión. El balear regresa al lugar donde ha sido campeón en 12 ocasiones en la que podría ser su última participación.

Rafa Nadal está de vuelta después de casi un año alejado de las pistas después de su lesión en el pasado Open de Australia y el tenista balear estará en la próxima edición del torneo Conde de Godó que se disputará del 13 al 21 de abril de 2024. De esta manera, el mejor tenista español de la historia volverá a la arcilla catalana tres años después de su último título en 2021.

Este podría ser la última participación de Rafa Nadal en un torneo que ha ganado en un total de 12 ocasiones. Su presencia era un secreto a voces después de confirmar su regreso a las pistas, que será en el torneo de Brisbane que de disputará entre el próximo 31 de diciembre y 7 de enero en Australia. Este torneo será un termómetro para medir las sensaciones del tenista balear de cara al Open de Australia.

Nadal y el Conde de Godó

«Nadal acumula 22 títulos de Grand Slam en su palmarés y comenzará el nuevo curso con la ambición de seguir ampliando su leyenda», aseguró la organización del torneo y del club del manacorí, tenista que ha ganado el Godó 12 veces, que domina el palmarés del trofeo y que da nombre a la pista central.

El director deportivo del torneo, el ex tenista David Ferrer, aseguró estar «muy orgulloso» de poder contar con la participación de su amigo y antiguo rival. «Rafa es el mejor jugador de la historia de este deporte y el estandarte de nuestro torneo. Poder seguir disfrutándole en Barcelona es una suerte y es algo que a mí, a nivel personal, me ilusiona mucho y me hace muy feliz», aseguró.

Con este anuncio de Rafa Nadal, el ATP 500 de Barcelona confirma a su primer jugador para la próxima edición, que se disputará del 13 al 21 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899 en su 125 aniversario.

En sus más de 70 años de historia, el torneo ha acogido a las mejores raquetas del mundo. En los últimos años, el torneo sirvió para descubrir a jugadores como Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas o Carlos Alcaraz, que protagonizaron las últimas finales disputadas (2018, 2019, 2021, 2022 y 2023).

Además, la Fundación Rafa Nadal se ha unido a la Fundación Tenis Barcelona para impulsar el programa ‘Play All’, que cuenta con un calendario anual lleno de proyectos para ayudar a niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social. El RCTB-1899 también es la sede del Rafa Nadal Tour, torneo que reúne a los mejores tenistas Sub-12, Sub-14 y Sub-16.