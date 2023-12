El desgarrador testimonio de Moyá sobre Nadal: «Una vez abrieron y vieron lo que había…»

Si hay una persona que conoce de primera mano cada paso de la lenta recuperación de Rafa Nadal es su entrenador, Carlos Moyá. El antiguo tenista español ha hablado claro y sin tapujos sobre los peores momentos de la lesión del de Manacor, ofreciendo todo tipo de detalle sobre lo que se encontraron después de la aparatosa operación a la que se sometió el pasado mes de junio.

«Una vez abrieron y vieron lo que había, era más delicado de lo que se pensaba en un principio. Mira que se hizo pruebas y resonancias… parece que no se vio bien lo que tenía y el tiempo de recuperación ha sido más largo de lo esperado», confesó Moyá. El tiempo previsto era de cinco meses, pero no será hasta enero cuando Nadal vuelva a sujetar la raqueta en un torneo oficial, el de Brisbane, como anunció él mismo en sus redes sociales hace unas semanas.

Moyá llamó al optimismo al hablar sobre las sensaciones que ha cogido Nadal durante sus últimos entrenamientos. «Ahora está prácticamente preparado para poder ir a Australia a intentarlo. Evidentemente, sabe que ahora mismo todavía no está a su mejor nivel, pero que poco a poco lo va a ir adquiriendo. Estos días en Kuwait hemos entrenado con Arthur Fils, y la verdad que muy bien, mucho mejor de lo que él se podía esperar. Rafa llegó allí pensando que no iba a ser competitivo, que no iba a estar a la altura y sale convencido de que puede ser que sí», afirmó.

Había una pregunta inevitable que había que formularle a Moyá y es si en algún momento dudaron seriamente de su vuelta a las pistas. En una entrevista que publica la página oficial de la ATP, el entrenador español respondió con un rotundo «sí».

Moyá desvela su principal preocupación con Nadal

«Cuando empezamos y llevamos un mes y medio o dos jugando, y vemos que la progresión es muy lenta. No ha sido un camino de rosas, ni mucho menos. Ha sido un camino bastante virado y tortuoso, con muchas curvas. La vida útil de un deportista de élite tiene su fecha de caducidad y él se va acercando a ella», añadió Moyá en un ejercicio de sinceridad.

Sin duda, para su entrenador, Moyá, este fue el momento más complicado que ha atravesado junto a Nadal. «Uno nunca es consciente de cuándo es ese momento, pocas veces lo es. Y creo que en ese aspecto todos hemos tenido nuestras dudas de que pudiera llegar a ir a Australia, y él era el primero. Yo las he tenido en cierta parte del proceso, en ciertas etapas. He tenido la sensación de que podía ser el final, sin tener la opción de volver a jugar. Ha sido el momento más complicado que he vivido con él», sentenció.

Por último, Moyá desveló el gran miedo que tienen tanto él como Nadal de cara a su esperado regreso. «Es imposible tener las mismas condiciones en un entreno que en un partido. Jugar al mejor de cinco sets, ganar, descansar, volver a la pista a los dos días… Esa es la duda que tengo ahora mismo, sobre todo para un Grand Slam. Pero tenemos tiempo. Si empezara mañana el Abierto de Australia, sería un miedo real. Falta todavía un mes, un torneo antes en Brisbane, entrenos exigentes… Todo eso creo que le va a poner en condición de poder aguantarlo», concluyó.