Olga Carmona y su doble pasión: de bailar flamenco a ser capitana de la selección española

Olga Carmona es uno de los pilares de la selección española de fútbol, así como también uno de sus principales argumentos de futuro. La jugadora sevillana es una de las apuestas de Jorge Vilda, que tiene en ella a un perfil diferente dentro del equipo de España para el Mundial Femenino, y llegado el tramo decisivo en el que el combinado nacional luchará por un título histórico, el seleccionador ha demostrado que Olga es indispensable para dar profundidad desde la banda izquierda. Fue la encargada de anotar el gol que le dio el pase a España a la gran final del Mundial con un disparo épico.

A continuación, te contamos más sobre la vida de Olga Carmona y cómo pasó de ser una apasionada del flamenco a formar parte de las capitanas de España.

Nacida el 12 de junio del 2000, en Sevilla, Olga Carmona es uno de los valores de futuro de la selección española absoluta que disputa el Mundial de Fútbol Femenino 2023. El talento y precocidad de la jugadora andaluza le hizo despuntar en su Sevilla, club en el que estuvo trece años compitiendo en todas sus categorías y cuyo rendimiento le llevó a dar el gran salto a nivel de clubes, firmando por el Real Madrid en el año 2020.

Rápida, polivalente y con predilección ofensiva, Olga Carmona ha jugado mucho en la posición de extremo izquierdo, pero en su salto a la élite se ha asentado como una gran lateral, por la misma banda, donde se ha convertido en uno de los puñales del Real Madrid y la selección española. En ambos equipos, Carmona hace gala de su espíritu competitivo y una capacidad de entrar por sorpresa desde atrás que, teniendo en cuenta su calidad, le convierte en un elemento diferencial cuando sus equipos tienen que atacar.

El flamenco y Olga Carmona

Sin embargo, durante muchos años, Olga Carmona compaginó el fútbol con su otra gran pasión, el flamenco. «Yo antes practicaba flamenco. Y natación. Pero a mis hermanos desde bien pequeños los apuntaron a fútbol. Iba todas las tardes a verlos y un día les dije a mis padres que quería entrenar con ellos. Me entró el gusanillo. Me apuntaron y estuve jugando un par de años en su equipo. Uno es mellizo y el otro un año mayor, los dos son futbolistas», comentaba Olga en una entrevista con As, antes de la Eurocopa, donde también contó con protagonismo en la plantilla de Jorge Vilda.

Olga Carmona, capitana de España

Con 23 años pero ya con gran experiencia a sus espaldas, la polémica con ‘Las 15’ que se vivió con la selección española en los meses previos al Mundial afectó a Olga Carmona, aunque no de una manera directa ni negativa. La futbolista del Real Madrid permaneció, como muchas de sus compañeras de club, activa para entrar en los planes de Jorge Vilda, el seleccionador español, quien premió el compromiso de la sevillana al incluirla en la terna de capitanas de España para el Mundial Femenino 2023.

Carmona es la cuarta capitana de la selección española, pero sus tres antecesoras en el puesto, todas de nueva designación para el Mundial, Esther, Ivana Andrés y Eva Guerrero, parten con la vitola de suplente, por lo que es Olga la que ejerce las veces de capitana en partidos como la semifinal del Mundial Femenino que mide a España y a Suecia.