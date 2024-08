O’Connor revienta la Vuelta: victoria y liderato de la general con casi cinco minutos sobre Roglic

Ben O’Connor se ha convertido en el nuevo líder de la Vuelta a España tras conseguir la victoria en la sexta etapa. El corredor australiano conquista así la triple corona de triunfos en las tres Grandes Vueltas, ya que fue ganador de etapa en Tour de Francia (Tignes, 2021) y Giro d’Italia (Madonna di Campiglio, 2020). El premio es triple, puesto que se pone líder con 4:51 de ventaja sobre sus perseguidores en la general.

El corredor del Decathlon AG2R arrancaba la jornada a 1:56 minutos del líder Primoz Roglic y la termina con 4:51 sobre el esloveno. Pero el australiano se metió en la fuga desde el inicio y un movimiento en el Puerto del Viento dejó atrás al ciclista neerlandés Gijs Leemreize. O’Connor se marchó en solitario y tiró con todo para distanciarse de sus perseguidores en el último puerto. Era uno de los candidatos a llevarse la etapa, pero nadie se esperaba que el australiano asaltara el maillot rojo y encima lo hiciera con esta diferencia.

Roglic se quedó en el pelotón y entró a más de seis minutos del ciclista del Decathlon AG2R (6:31 minutos). El esloveno cede el maillot rojo en esta sexta etapa de 185,5 kilómetros con salida en el Carrefour de Jerez Sur, Jerez de la Frontera, y llegada en Yunquera, Málaga. Todavía queda un mundo, pero el corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe tendrá que remar mucho si quiere llevarse la victoria en la Vuelta.

