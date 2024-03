Quien tiene un portero y un delantero centro tiene un tesoro. A eso se ha agarrado el Atlético para apear al subcampeón de Europa y meterse en cuartos de final de la Liga de Campeones. Memphis llevó al equipo a la prórroga y Oblak fue decisivo en los penaltis en una noche de ensueño que tardará en olvidarse en la que fue necesario remontar un 0-1 y en la que Riquelme falló, en la última jugada del tiempo reglamentario, un gol cantado que hubiera evitado la agonía final. ¡Qué manera de sufrir! Pero esta vez, para bien.

El Atlético salió aguerrido y ambicioso, pisando el área y provocando la reacción de un estadio que no necesitó más que una pequeña señal para responder como correspondía. Antes de que se cumplieran los dos minutos de juego Llorente estuvo a un puñado de centímetros de rematar a gol un centro desde la izquierda y luego Savic cabeceó a las manos de Sommer. Fue un intento inofensivo, pero suficiente para marcar el territorio. Sobre todo cuando a los cuatro minutos Lino atravesó la banda como un puñal y obligó al portero suizo, ahora sí, a mostrar lo mejor de su repertorio.

Consciente de que la salida de su equipo había conseguido desconcertar al Inter, Simeone insistió en que prosiguiera la embestida, pero los italianos no tardaron en sacar las uñas. A los 12 minutos Morata perdió un balón que propició un contragolpe que le llegó a Dumfries, que hasta por dos veces disparó en el área para que Oblak respondiera con seguridad.

El arañazo de Dumfries amansó al Atlético, que le vio las orejas al lobo y metió el freno de mano, sobre todo cuando Witsel tuvo que intervenir in extremis para evitar que un pase lateral de Dimarco no le llegara solo en el área a Marcus Thuram. El Inter empezó a superar líneas con mayor facilidad mientras llegar cerca de Sommer cada vez costaba más. El partido viraba hacia un lugar no deseado cuando Morata respondió con un cabezazo que detuvo el portero, pero que consiguió encender de nuevo a la grada.

Dos goles seguidos

El Atlético volvió a creer en el milagro, pero en el momento más inesperado sufrió un golpe en plena línea de flotación cuando un error en el repliegue defensivo permitió a Dimarco rematar a placer en el área un pase de Barella y batir a Oblak a bocajarro. Todo pareció perdido, pero sólo un par de minutos más tarde Bastoni se equivocó por primera vez en la noche y habilitó a Griezmann, que batió a Sommer con un zurdazo inapelable que no sólo sirvió para empatar el partido, sino también para demostrar que el Inter no era imbatible.

Lo que quedaba de primera parte fue una agonía para los italianos, que se vieron sometidos al asedio de un Atlético con la fe totalmente recuperada. Griezmann dibujó un movimiento maravilloso en el área, pero su compatriota Pavard le cerró el camino al gol cuando Sommer ya estaba vencido. Antoine se lamentó y Simeone se desesperó, pero no llegó el 2-1 y todo el trabajo quedó para el segundo acto de una noche endemoniada desde el principio.

No bajó la intensidad el Atlético a su regreso del vestuario y suya fue la primera oportunidad de la segunda parte, cuando a los 51 minutos Griezmann llegó desde atrás para rematar un pase de Llorente, pero el balón le cayó a la derecha y no le pudo dar a su disparo la potencia y la colocación necesarias para superar a Sommer, de nuevo impecable ante cualquier exigencia. También lo intentó Morata a los 59, en una acción en la que el madrileño le faltó inteligencia porque a su espalda tenía a Antoine completamente solo.

Poco a poco el Atlético fue perdiendo fuelle y el Inter volvió a respirar porque consiguió retener el balón y alejar a su enemigo del área. Simeone lo percibió y no tardó en mover pieza. Correa y Riquelme entraron en el partido por De Paul y Lino y Griezmann se retrasó al medio campo en un movimiento tan arriesgado como necesario porque lo que estaba pasando en el campo estaba claro que no alcanzaba. Sobre todo porque los italianos, pese a parecer dormidos en ataque, estaban simplemente esperado su oportunidad. A los 75 minutos Thuram pisó el área en solitario, pero le faltó precisión ante la desesperación de Inzaghi.

Memphis…y Riquelme

Memphis y Barrios suplieron a Nahuel y Morata, que pedían el cambio a gritos, y el Atlético entró en los 10 últimos minutos con la gasolina justa y la fe a medio terminar, pero esta vez el Cholo había dado exactamente con la tecla con el delantero holandés, que primero provocó que Pavard se cruzara en el área, luego disparó al poste y, por último, a los 87 minutos, superó con un tiro cruzado a Sommer para llevar el partido a la prórroga y el estadio al éxtasis. No hubiera sido necesaria la prolongación, pero Riquelme, con todo a placer, disparó por encima del travesaño.

El que hasta ese momento había sido un arbitraje excelente dejó en el tiempo suplementario un borrón imperdonable al perdonarle la expulsión a Thuram, que le agarró de los testículos a Savic. Las imágenes no dejaban lugar a la duda, pero el VAR se inhibió ante la indignación del banquillo rojiblanco, que estaba viendo en el monitor como se olvidara una roja de libro. Inzaghi, inteligente, no tardó más que un par de minutos en cambiar al francés.

El tobillo de Griezmann no aguantó la segunda parte de la prórroga y el francés acabó en el banquillo para que entrara Saúl a un partido que ya no dio más de sí porque la exigencia física había sido extrema. Los penaltis decidieron la eliminatoria y ahí Oblak fue decisivo deteniendo dos disparos mientras que el Atlético sólo falló en el lanzamiento de Saúl. Lautaro ejecutó el último disparo por encima del larguero, con Simeone de espaldas sin querer mirar, y la afición hizo temblar al estadio para celebrar la histórica clasificación para cuartos de final.