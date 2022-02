Marta Díaz, novia influencer de Sergio Reguilón, arrasa y revoluciona de nuevo las redes sociales con un vídeo rompedor en el que no deja nada a la imaginación. La joven española aparece posando con un ajustadísimo y pequeño vestido durante sus recientes vacaciones de lujo en Dubai junto al lateral izquierdo del Tottenham. «Este vídeo no sé por qué pero me encanta», escribe Marta Díaz.