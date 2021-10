Neymar ha dejado a todos boquiabiertos con sus últimas declaraciones. El delantero del Paris Saint Germain es uno de los grandes nombres de este deporte, sin embargo asegura que está pensando en su retirada. «Creo que el Mundial de Qatar será mi último Mundial. Lo veo como el último porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol», ha confesado el futbolista.

Estas declaraciones han pillado por sorpresa a todos, ya que de ser ciertas se retiraría con 30 años. El brasileño ha pillado a contrapié a todos con sus palabras en DAZN. La cadena ha estrenado este domingo el documental Neymar Jr and The Line of Kings, en el que cuenta la historia de los grandes cracks del fútbol brasileño en los últimos 70 años, comenzando con el futbolista del PSG.

Aún así, el delantero de 29 años asegura que está centrado en conseguir su sueño de pequeño de ser campeón del mundo con Brasil: «Quiero lograr el sueño que llevo dentro desde hace muchos años: ser campeón del mundo con mi país. Haré todo lo posible para salir bien del fútbol, haré todo lo posible para ganar con mi país, para hacer realidad mi mayor sueño desde que era pequeño. Y espero poder hacerlo».

Cabe recordar que el brasileño ha disputado dos campeonatos del mundo con la elástica de su selección, el de Brasil 2014 y Rusia 2018. En el primero cayó eliminado tras ser goleado (7-1) por Alemania en las semifinales, mientras que en Rusia no lograron pasar de cuartos después de ser superados por Bélgica en dicha ronda (2-1). Es por eso que Ney sueña con retirarse por todo lo alto, llevando a Brasil a recuperar el trono del fútbol mundial.

La suerte no ha estado de su lado estos últimos años con la selección. Ha conseguido ganar la Copa América en una ocasión pero todavía se le resiste el Mundial, algo que quiere lograr antes de colgar las botas.