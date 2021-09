Crisis interna y de las importantes en París a raíz de las imágenes en las que se ve a Kylian Mbappé en el banquillo quejándose de que Neymar no le pasa el balón. El PSG ganó cómodamente por 2-0 en casa al Montpellier, pero esa pillada al francés dinamita un vestuario que ya de por sí se tambalea por varios motivos.

Lo que le faltaba a Mbappé, que se tuvo que quedar a disgusto en el PSG porque el jeque no accedió a traspasarlo al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano, es sentirse desplazado y apartado como se siente ahora. La llegada de Messi ha hecho que Neymar tenga un nuevo socio en el césped, y a Mbappé no le gusta ese rol secundario, él quiere ser siempre protagonista y jugador franquicia.

«No me la pasa»

Algo que queda claro viendo su reacción al segundo gol de Draxler, en el que el francés se quejó de que Neymar no le pasa la pelota. “Él no me la pasa”, se pudo ver en las cámaras de Canal Plus cuando enfocaron a Mbappé tras el tanto del alemán en el tramo final del encuentro. Visiblemente enfadado, se quejó a Gueye de que Neymar no le da esos pases y sí a Draxler cuando apenas llevaba unos segundos en el terreno de juego. Una nueva guerra en el PSG que invita todavía más a Mbappé a salir el próximo verano.

Cabe recordar que el joven atacante termina contrato en junio de 2022 y sigue sin renovar. Todas las astronómicas ofertas que le ha presentado el PSG han sido rechazadas por un Mbappé cuyo deseo es jugar en el Real Madrid. Y, si hubiera alguna opción de que renovara, este desencuentro con Neymar no ayudaría nada, pues el ‘7’ no está contento con que Messi le quite protagonismo y menos con que Neymar apenas le pase el balón…