A pesar de la victoria de Brasil ante Perú (2-0) en el partido clasificatorio para el Mundial y en el que Neymar fue el autor del segundo gol, el delantero se mostró tras el encuentro muy disgustado. El brasileño volvió una vez más a estar en el foco de atención de la prensa y el jugador reclamó más respeto por él. También la hermana del brasileño salió en su defensa.

«No sé que más tengo que hacer para que la gente me respete, esto se ha convertido en algo normal y viene desde hace mucho tiempo. Son periodistas, comentaristas y muchos otros. Ya ni me gusta dar entrevistas, pero creo que ya ha llegado un momento importante para que aparezca porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto», dijo Neymar tras el partido en Brasil.

Además, para responder a aquellos que cuestionan su estado físico, el delantero del PSG también compartió en las redes sociales una foto marcando abdominales. «Gordinho tá ON», escribió el brasileño.

Gordinho tá ON 🔥🤣 … pic.twitter.com/P7KWOpIYO2 — Neymar Jr (@neymarjr) September 10, 2021

«Deja de seguir comparando a Neymar con Messi»

Rafaella Santos, la hermana de Neymar, también salió en defensa del futbolista y respondió directamente a Galvao, uno de los periodistas especializados que siguen a la Canarinha. «Cálmate, Neymar, cálmate. Eso es lo que le falta un poquito a Neymar. No ves a Messi hacer eso. Neymar todavía carece de este autocontrol porque a Messi le golpean tanto como él», dijo en directo Galvao.

Las palabras no gustaron nada a la hermana del futbolista, que utilizó las redes sociales para responderle. «Galvao deja de querer seguir comparando a Neymar y Messi. No existe tal cosa, basta, hijo. Ambos son cazados, ambos son golpeados, genial. Vas allí y vas al campo y lo atrapas como lo hace y no tienes que decir nada. ¿Qué conducta qué? No eres tú quien siente dolor después del partido, ¿verdad? Perdóname…», dijo.