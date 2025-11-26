New Balance ‘regala’ las deportivas para correr que recomiendan los podólogos

New Balance ha sorprendido a todo el mundo con una oferta de las que ya no quedan. La marca ha rebajado de tal manera las zapatillas Fresh Foam Arishi V4, uno de sus modelos más valorados por podólogos y expertos en biomecánica, que numerosos corredores y usuarios habituales se han lanzado a por ellas sin pensárselo dos veces. Y es que estas deportivas han pasado de costar 100 euros a poder llevártelos por sólo 50€, es decir, están al 50% de descuento en la página web oficial de la firma estadounidense.

Las New Balance Fresh Foam Arishi V4 se han hecho un nombre por su comodidad y por lo bien que se adaptan para correr, caminar o simplemente para llevarlas todo el día sin que los pies sufran. Uno de sus puntos fuertes es la tecnología Fresh Foam, una espuma suave y ligera que amortigua la pisada sin que la zapatilla se sienta pesada. A esto se suma una malla superior muy transpirable y una suela de goma pensada para aguantar el trote diario. En resumen, un modelo equilibrado que funciona bien para la mayoría de personas con un arco normal y un talón estándar.

Las New Balance rebajadas un 50%

La popularidad del modelo entre podólogos tiene una explicación sencilla, pues es una zapatilla estable, cómoda y con una amortiguación adecuada para evitar dolores comunes como los del talón o la parte baja del pie. Médicos y especialistas suelen recomendarla a quienes pasan muchas horas de pie, como personal sanitario o trabajadores de comercios, y también a quienes tienen una pisada neutra pero sufren molestias por llevar calzado de mala calidad. Además, es un modelo que encaja bien como primera zapatilla para quien quiere empezar a correr sin gastarse un dineral.

Este tipo de promociones encajan perfectamente con la estrategia reciente de New Balance, que es la de atraer a un público que quiere cuidar sus pies y que cada vez mira más la comodidad y la salud a la hora de elegir calzado. En un mercado saturado de modelos llamativos pero no siempre respetuosos con el pie y la pisada, la apuesta por zapatillas bien diseñadas y con aval profesional está dando muy buenos resultados a la marca.

Esta oferta de New Balance ha conseguido lo que pocas ofertas logran: llamar la atención, convencer a los expertos y, además, ofrecer un producto recomendado por podólogos a un precio que muchos consideran un auténtico chollo. Para quienes quieran renovar sus zapatillas sin vaciar el bolsillo, este puede ser el momento perfecto para hacerse con unas Fresh Foam Arishi V4 antes de que se agoten por sólo 50 euros, la mitad de lo que cuesta este modelo de zapatillas habitualmente tanto en su tienda online.

Los compradores reconocen que por este precio es difícil encontrar algo similar en calidad. Algunos usuarios aseguran que el modelo les ha ayudado a reducir molestias al caminar; otros dicen que ha sido su mejor elección como zapatilla para ir al gimnasio o para salir a correr de forma ocasional. En general, las opiniones están siendo muy positivas y eso también es importante.