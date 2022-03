Rafa Nadal se deshizo en elogios hacia Carlos Alcaraz después de vencer al joven tenista de 18 años en un partido que ya es historia del tenis español. El balear dejó claro en rueda de prensa de que no tiene dudas de que el tenista de El Palmar será un gran campeón en el futuro.

Alcaraz y similitudes con Nadal

«La cantidad de pasión y determinación que tiene para convertirse en un gran campeón. Sí, eso es lo que veo en él. Parece que es lo suficientemente humilde como para trabajar duro y entender que nosotros, los tenistas, si queremos ser grandes campeones, la única forma es seguir mejorando durante todas nuestras carreras. Eso es lo que intenté. Realmente creo que él está haciendo eso. No tengo muchas dudas de que será genial. Ya lo es, por cierto».

Molestias durante el partido

«Sinceramente sentí algo aquí en el pecho. Creo que no es nada importante. Probablemente debido al viento, necesitas cambiar de movimiento, ajustarte. Probablemente hice algunos movimientos malos. Honestamente, no me gusta llamar al fisio antes de que el otro saque. Empecé a sentir mucho dolor y traté de ir lo más rápido posible. No tomé el tiempo completo. Sobre todo jugando contra Carlos, que es español, y tengo una buena relación con él. Solo traté de ser lo más justo posible».

El mejor partido del torneo

«Fue un partido entretenido. Creo que fue mi mejor partido hasta ahora en el torneo en términos de nivel. Lo único es que cuando llegó el viento, era casi injugable. Pero antes del viento, creo que hice un gran partido. Luego en el tercero tuve una gran determinación contra un jugador muy difícil de enfrentar. Él tiene muchas cosas increíbles. Es súper joven. Es una victoria importante para mí. Estar en la final aquí nuevamente en Indian Wells significa mucho. Estoy muy feliz».

El viento

«El problema en el tenis es que no tenemos un reglamento para esto. No hay reglas para el viento, ninguna que diga que con ciertas millas por hora hay que suspender el partido. A veces disfruto jugar con viento porque es un desafío, como cuando juego al golf, buscar soluciones todo el tiempo», recordó. Pero no era solo el viento, empecé a sentir la arena en mis ojos y dolía un poco (…) Para algunas situaciones como una tormenta de arena quizás podríamos añadirlo al libro de reglas».

Nervios

«No estaba más nervioso porque fuera un jugador joven. Lo traté como uno de los ocho mejores».