Una inoportuna y dolorosa lesión en el peor momento. Rafa Nadal tendrá que estar varias semanas de baja debido a una fisura en el tercer arco costal izquierdo, sufrida en el Masters 1000 de Indian Wells y que le mermó sobremanera en la final en la que perdió ante Taylor Fritz. OKDIARIO ha contactado con el doctor Vicente de la Varga, director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva (CAMDE), para esclarecer algunas de las dudas que rodean a una dolencia con la que conviene ser precavido, ya que una reaparición temprana podría derivar en una recaída con diagnóstico fatal para el campeón de 22 torneos de Grand Slam.

Lo primero que se debe saber es que la fractura de estrés sufrida por Nadal en Indian Wells se debe a una sobrecarga, algo que como reconoce el doctor De la Varga, «ocurre por un mecanismo único». «En las piernas las fracturas por estrés se producen por cargas repetidas, en la costilla la fractura es por un problema de desequilibrio muscular», inicia el reputado traumatólogo, que explica la lesión desde la sobrecarga del serrato anterior.

«Si tienes una sobrecarga o debilidad del serrato tira más el oblicuo del abdomen y lo que hace es curvar, combar la costilla, y la acaba rompiendo». En el caso de Nadal, su tipología de juego, unida a una gran paliza de partidos y horas en pista ha llevado a este desenlace. «Rafa es un jugador muy físico y es el jugador que más velocidad de rotación le imprime a la pelota. Además ha encadenado una de las mayores series de su carrera», relata.

De la Varga también despeja dudas sobre la denominación de fractura o fisura que sufre Nadal. «Las fisuras de estrés no duelen, es una fractura. Una fisura no duele porque no tiene movimiento, tienes que tener una rotura para que los dos extremos se muevan un poco al hacer la contracción muscular, pero será una fractura sin desplazamiento. Sino no se justifica el dolor», afirma el director de CAMDE.

Las lesiones por estrés en las costillas son más complicadas, en cuanto a recuperación, que una normal. «Las fracturas de estrés suelen ser un tormento, más de lo que crees. Una fractura normal de costillas en mes o mes y medio puedes empezar pero la de estrés tarda más tiempo, porque hay menos sangrado, que hace que pegue antes. Es una cosa más tórpida», comenta el doctor, quien advierte sobre las graves consecuencias en caso de precipitación. «Como empieces y lo que estés pegando lo acabes de romper, hay que empezar de cero, y con peor recuperación, hay que ser muy cautos».

El caso Márquez

«Si lo fuerzas antes de que esté pegado, vuelves a empezar de nuevo. Es un poco lo que le pasó a Marc Márquez con el húmero, si no lo dejas tranquilo, repite, repite, repite, y la cosa se te puede complicar y acabas perdiendo la temporada de la forma más tonta. Con que llegue a Roland Garros y lo gane hago una fiesta», vaticina Vicente de la Varga, cuyos plazos de recuperación son sensiblemente superiores a los que dicta el equipo médico de Nadal.

«Yo me iría un poco más, entre seis y ocho semanas, porque ahora tú no puedes ejercitar la musculatura porque ha sido la causa de esa factura, no puede hacer ejercicio para recuperar. Tendrá que potenciar después la musculación, porque él va a jugar a un nivel muy alto, no puede pasar de 0 a 100, por eso creo que será un poco más que de cuatro a seis semanas», explica.

Con esta previsión, lo más prudente es centrarse en Roland Garros, aunque para ello Nadal deba renunciar a la gira previa sobre tierra batida. «Pienso que podrá llegar. Para esto no hay medicación ni pastillas más allá de calmantes, esto es dejarlo tranquilo. Hay que dejar la musculatura parada, y después recuperarla porque de ella dependen sus golpes, sobre todo la derecha. Lo suyo es no tener prisa para volver, Nadal no tiene que demostrar nada, sino darse el gustazo de ganar el 14º Roland Garros», opina el doctor.

Nadal y la final de Indian Wells

El doctor De la Varga no quita un ápice de mérito a la batalla de Nadal contra su propio cuerpo en la final de Indian Wells, explicando que los médicos permitieron su participación por escaso riesgo de que la lesión se agravara. «Las fracturas de estrés no tienen gran desplazamiento. Tiene un músculo por cada lado, de ese movimiento continuo casca, pero no tienen fuerza los músculos para más», avanza, contando a continuación el motivo del dolor en el pecho de Rafa.

«En el momento en que está rota hay un micromovimiento y es lo que te da el dolor. Se podía haber infiltrado con anestesia local o frío y acabar el partido, pero no hubiera ido a más. Pero cada vez que golpeaba le pinchaba, por eso dice Nadal que eran como agujas, eran pequeños pinchazos que duraban el momento del golpe y al ir acumulando el dolor se hace más continuo», aclara.