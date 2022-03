Después de 20 victorias consecutivas y sin parar la apisonadora competitiva desde el mes de enero, Rafael Nadal dijo basta y se despidió de su imbatibilidad en la final del Masters 1000 de Indian Wells. Una lesión en las costillas mermó sobremanera al tenista balear, que cedió ante Taylor Fritz, quien logra su primer entorchado de gran calado en el futuro y se suma a la nómina de jóvenes talentos que quieren dominar el tenis mundial. Honores para el norteamericano, pero también para Rafa, que peleó hasta la extenuación e incluso, aun lesionado, hizo soñar a sus incondicionales con una victoria que hubiera superado los límites de la lógica.

La final del Masters 1000 de Indian Wells supuso un esfuerzo sobrehumano para Nadal y un sufrimiento constante para aquellos que lo veían desde el televisor en España. Una lesión en las costillas impidió a Rafa desplegar su tenis hasta los instantes finales del encuentro, donde el cansancio hacía mella y el propio tenista tendrá que desvelar si ya lo dio todo contra el dolor o si bien este realmente desapareció. La realidad es que Fritz ganó porque lo mereció, pero huelga decir que Nadal no estuvo en sus plenas facultades y que si este escenario se hubiera dado, el resultado podría haber sido bien distinto.

De nuevo con viento y sol de inicio, Nadal se presentaba en el partido por el título ante un Taylor Fritz que, desde el 20 del mundo, quería cumplir el sueño de los norteamericanos de volver a ver un campeón con la bandera local. El yanqui comenzó firme desde el fondo, con los potentísimos golpes que le caracterizan y sin importarle acumular algún error no forzado. En el otro lado se vio que las cosas no iban bien desde el primer momento. Dos breaks consecutivos ponían contra las cuerdas a un Nadal que cada vez podía sacar peor y estaba limitadísimo de revés.

Los esfuerzos de Rafa eran por sobrevivir en el partido, pero el primer set se iba al bolsillo de un Fritz que se mantenía ajeno a todo lo que sucedía con su rival, pero siempre con respeto máximo hacia la figura de la leyenda de Manacor. Nadal se marchaba a vestuarios con el tiempo contado para intentar regresar a pista, pero en esos momentos la teoría hacía pensar en una retirada como opción más lógica.

A estas alturas podrán saber que Nadal no sólo no se retiró, sino que compitió juego a juego por hacer frente a un gran tenista en plenas facultades sin estar él cerca de lograrlas. Lo intentó todo. Acortar los puntos para no sufrir tras los intercambios largos, golpear cortado el revés y minimizar el dolor, dejar pasar algún punto en juegos poco igualados. Todo ello, liderado por un coraje sin comparativa en el panorama deportivo mundial, le llevó a aguantar e incluso a levantar una pelota de partido, con 5-4 en contra.

Rafa resucita, Fritz gana

Nadal se iba encontrando mejor y decidió darlo todo en el rush final del segundo set. Fritz, que tuvo mal de altura en una dosis tan pequeña que le convierte en meritorio, también levantó una pelota de break que pudo resultar fatal para sus aspiraciones y aliada de la épica de Nadal, antes de mandar el parcial al tie-break.

Ahí pasó de todo. Se adelantó el norteamericano, pero Nadal, mejor que nunca en el partido –no era difícil–, se reponía para levantar al público norteamericano y ponerle en contra de su tenista. Era una auténtica locura que se merecía un final feliz para Rafa… pero también para Fritz, que sería el que, tras encadenar tres puntos consecutivos, se tiraría al suelo de Indian Wells para celebrar la conquista del primer Masters 1000 de su carrera deportiva.