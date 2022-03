Rafa Nadal hizo un esfuerzo sobrehumano para intentar levantar la final del Masters 1.000 de Indian Wells. Luchó hasta el final y cayó con honores frente a Taylor Fritz. Los dolores en el pecho le impidieron desplegar su mejor versión, aunque eso no evitó que peleara como un titán hasta la última bola. El español mostró su preocupación por los dolores en la rueda de prensa post partido, reconoció que no sabe lo que es exactamente pero que «me era difícil respirar».

El tenista balear explicaba que los dolores comenzaron tras el encuentro ante Alcaraz: «Ocurrió ayer por la noche, al final del partido. Terminé tarde ayer y jugué de día. Como se pueden imaginar, no tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, ni siquiera de verificar qué estaba pasando allí. Eso es todo. Todo lo que puedo decir es que me era difícil respirar. No sé, cuando trato de respirar, me duele y es muy incómodo».

«Sentía dolor, sinceramente. Como dije, tengo problemas para respirar. No sé si es algo en las costillas, aún no lo sé. Cuando respiro, cuando me muevo, es como si tuviera una aguja todo el tiempo aquí dentro. Me mareo un poco porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No se trata sólo del dolor, no me siento muy bien porque me afecta la respiración. Más que triste por la derrota, algo que acepté de inmediato, e incluso antes de que terminase el partido, se trata más de que estoy sufriendo un poco, la verdad. Pero eso es todo, aunque creo que no es el momento de hablar de eso. Incluso cuando es obvio que no pude hacer las cosas normales hoy… Eso es todo. Era una final y lo intenté. Perdí contra un gran jugador. Creo que no es el día para hablar de lo que me pasa. Es su día. No hay que ocultar eso en mis comentarios», añadió.

Nadal luchó hasta el final, como de costumbre, pero los dolores le limitaron mucho y no tuvo su día. «Hago lo mejor que puedo. Eso sí, no ha sido mi día. Pero eso sucede. Tengo experiencia en todas estas situaciones. Así es complicado jugar una final como esta. Lo intenté hasta el final. Eso es todo. Incluso tuve mis oportunidades en el segundo set, no convertí demasiadas. Eso es todo. Creo que es un partido difícil de analizar personalmente por mi parte porque no pude hacer muchas cosas. Es una gran victoria para él. Primer Masters 1.000. Gran día. Sólo espero que lo disfrute. Le deseo todo lo mejor».

No obstante, Rafa, no quiso restar mérito a la victoria de Fritz y dio la enhorabuena al tenista californiano por su triunfo y por el tenis desplegado durante todo el partido. «Bueno, ha sido un día complicado. Felicito a Fritz. Al final eso es lo principal en el tenis, que hay un ganador y un perdedor. Hoy el ganador es él. Se lo merece. Jugó agresivo, bien, así que felicidades».

«No pude competir»

Esta derrota puso fin a su racha de 20 victorias seguidas. Nadal, que ha vuelto al número tres del mundo este lunes, reconoció que «quería hacerlo perfecto antes de la tierra» pero no pudo ser. Entre los problemas y un Fritz intratable le impidieron mantener su imbatibilidad intacta. «Han sido muy, muy, muy hermosas estas semanas. Estoy triste porque no pude competir. Es duro tener estas sensaciones cualquier días, pero en una final es muy, muy feo. En el deporte hay que hablar del pasado, hay que hablar de hoy. Y hoy es un día difícil para mí, duro».

«Ahora estoy triste, pero no soy una persona que baja o sube mucho emocionalmente según el momento. Normalmente soy estable, pongo todo en perspectiva. Por supuesto, los dos últimos meses que llevo han sido increíbles, inolvidables, muy emotivos. Disfruto de cosas que nunca pensé que podría volver a vivir hace unos meses. Ha sido increíble. Ahora es el momento de intentar solucionar este problema lo antes posible, intentar empezar en tierra batida. Comienza otra parte de la temporada que disfruto. Por supuesto, cada evento es muy especial para mí. Espero estar listo. Lo que me preocupa ahora es lo que me está pasando, lo que tengo que hacer ahora para recuperarme y cuánto tiempo me va a llevar», concluyó.