Rafa Nadal ha vuelto a hablar en público una semana después convertirse en el jugador con más títulos de Grand Slam de la historia del tenis. El flamante campeón del Abierto de Australia ha participado en una charla sobre salud celebrada en su academia en la que ha hablado de la importancia de ser humilde para triunfar, de sus famosos rituales sobre la pista o de cómo se ha ido convirtiendo en un jugador más metódico con el paso de los años. Estas son sus reflexiones:

La importancia de ser humilde

«Los deportistas antes que cualquier cosas somos personas normales y corrientes y a todos hay mañanas que nos cuesta más ir a trabajar. Has tenido una mala noche, o te levantas más cansado y la motivación no está ahí. Normalmente la gente que triunfa y que tiene una continuidad en el éxito es porque tiene la actitud necesaria para ir a entrenar. No todos los días de tu vida puedes dar lo máximo, hay días que tu cuerpo solo te deja el 60%, y ese día tienes que dar el 60%, no solo el 20%. Es importante convivir con la imperfección de las cosas y a partir de ese principio básico se aceptan mejor los fracasos. Mucha gente tolera más los fracasos y yo nunca considero que cuando te esfuerzas por un objetivo y el otro ha sido mejor, nunca ha sido un fracaso. El riesgo real es la manera de tolerar los momentos malos. La humildad interna real es necesaria para aceptar que las cosas no siempre van a ir bien. Una de las claves de seguir jugando a tenis es que he tolerado tanto el éxito como el fracaso de una manera similar. Ni nada es tan fantástico ni nada es tan malo».

Sus famosos rituales sobre la pista

«No creo que haya una forma absoluta de concentrarse ni un ritual que te vaya a ayudar a rendir mejor. Yo creo que cuantas menos cosas extrañas necesites hacer para concentrarte y estar cómodo, mejor. Yo cuando juego tengo unos rituales muy marcados y me gustaría no tener que hacerlos tantos. Pero el tenis es un deporte agresivo mentalmente, que te exige en todo momento porque los mínimos errores te mandan para casa. Uno tiene que encontrar la manera de estar centrado en lo que está haciendo al 100% sin distracciones internas. Por norma general soy una persona concentrada e intensa para intentar conseguir mi objetivo. Cuando entreno no tengo ningún ritual, pero compitiendo me dan esa seguridad y me aíslan de las cosas que me pueden distraer».

Cada vez más metódico sin olvidar el «arte»

«Contrario a lo que se pueda pensar mucha gente, he sido una persona muy poco metódica en mi vida. Lo único que sí he sido muy constante siempre es en la intensidad en el trabajo. Cuando estoy entrenando normalmente me esfuerzo al máximo. Eso es lo que me ha llevado a donde me ha llevado. Hay gente que también lo hace y no ha tenido la suerte que he tenido yo, por eso siempre digo que soy un afortunado de la vida. Con la edad necesitas cuidar cada vez más la alimentación, los periodos del descanso, los calendarios… Con los años he tenido que ordenarme en todos los sentidos. No creo que en la perfección de las cosas ni en convertirme en un robot, tiene que haber algo de arte y de fantasía porque así entiendo el deporte».