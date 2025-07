Fue el colaborador más popular de Telecinco y ahora es Policía Local: lo que nadie se esperaba

Durante años fue uno de los rostros más populares de la televisión, especialmente en el universo de los realities. Su participación en Mujeres y hombres y viceversa le catapultó a la fama, y su presencia constante en los platós de Telecinco consolidó su figura como colaborador habitual. Sin embargo, el recorrido mediático de Rafa Mora ha tomado un rumbo que nadie imaginaba: ha cambiado los focos por la responsabilidad de servir como Policía Local en una de las ciudades más acomodadas de la Comunidad de Madrid, Pozuelo de Alarcón.

Después de abandonar su carrera televisiva, el valenciano ha optado por un camino radicalmente distinto, alejado de los micrófonos, las cámaras y la inmediatez de las redes sociales. El que fuera uno de los tertulianos más carismáticos de Sálvame ha dado paso a una versión de sí mismo marcada por el esfuerzo, la constancia y un objetivo claro: integrarse en un cuerpo de seguridad pública y contribuir desde otro lugar a la sociedad.

El cierre de Sálvame en junio de 2023 supuso un punto de inflexión para muchos de sus colaboradores. En el caso de Rafa Mora, ese momento marcó el fin de una etapa y el inicio de una búsqueda personal en la que tuvo que revaluar sus aspiraciones. Durante un tiempo intentó reconducir su vida hacia el ámbito académico. Superó con nota la Selectividad, se matriculó en la carrera de Periodismo y logró buenos resultados, lo que demostraba su compromiso con un nuevo camino profesional. Sin embargo, tras un curso completo, descubrió que esa no era su vocación real.

Lejos de rendirse, optó por adentrarse en un entorno totalmente diferente. Comenzó a prepararse para las oposiciones de Policía Local, una opción que requiere preparación física, conocimientos teóricos y una gran capacidad de resistencia mental. Su dedicación se tradujo en un 8.04 en las pruebas de acceso, lo que le permitió conseguir una plaza en el municipio de Pozuelo.

El mensaje de Rafa Mora

La confirmación de su incorporación a la Policía Local llegó con una publicación en redes sociales que no pasó desapercibida. Rafa compartió una imagen vestido con el uniforme, tras haber jurado bandera, acompañado por un mensaje en el que reflejaba todo lo que había supuesto este proceso para él: «El esfuerzo es mucho, pero la recompensa es más. Hoy ya puedo decirlo bien alto y con orgullo». A su lado, en un momento cargado de simbolismo, se encontraban su madre y su novia, Macarena Millán, quien también quiso mostrar su emoción con un mensaje breve pero lleno de sentimiento: «Te amo. Estoy muy orgullosa de ti».

Atrás quedan los debates acalorados en plató, los romances televisados y los posados en alfombras rojas. En su lugar, ahora hay disciplina, responsabilidad institucional y una rutina completamente diferente. Patrullar las calles, velar por el cumplimiento de las normas y formar parte de un cuerpo profesional que exige entrega constante se ha convertido en su día a día.

¿Cuál será el sueldo de Rafa Mora?

No es casualidad que Rafa Mora haya elegido Pozuelo para iniciar su nueva etapa como agente. Esta localidad, situada a escasos kilómetros del centro de Madrid, es conocida no solo por su alto nivel de vida, sino también por ofrecer unas condiciones laborales superiores a la media en su cuerpo de Policía Local. Según datos publicados por medios locales como El Correo de Pozuelo, los agentes de esta ciudad perciben una remuneración mayor que la de sus compañeros en otros municipios de la región.

En términos salariales, Rafa comienza su andadura en el grupo C1 del funcionariado, con un sueldo base anual de algo más de 10.300 euros brutos. A esta cantidad hay que añadirle el complemento de destino, que ronda los 5.000 euros y otros adicionales propios del puesto. El resultado es un salario neto mensual que oscila entre los 2.150 y los 2.500 euros, una cifra que puede aumentar progresivamente con la antigüedad y la acumulación de trienios.

Este nivel retributivo, unido a la estabilidad laboral y las condiciones sociales del puesto, hace que el cambio de rumbo del valenciano no solo responda a una vocación personal, sino también a una apuesta firme por un futuro profesional seguro, lejos de la inestabilidad del mundo televisivo.

La reacción del público

La noticia de su incorporación no tardó en generar una oleada de reacciones. Las redes sociales se llenaron de mensajes de antiguos compañeros de televisión, seguidores y amigos, muchos de los cuales aplaudieron su valentía y determinación. Ex concursantes de realities como Iván González o Hugo Paz le enviaron mensajes de ánimo y cariño, expresando su admiración por esta transformación tan radical.

El respaldo general demuestra que, más allá de los estereotipos que durante años rodearon a su figura mediática, Rafa ha logrado cambiar la percepción pública a través de acciones concretas. Ya no es solo el ex tronista de un programa de citas o el colaborador de tertulias polémicas. Ahora representa a una generación que, a pesar de haber alcanzado la popularidad en medios de entretenimiento, no descarta reinventarse por completo si la vida así lo exige.