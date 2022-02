Rafa Nadal ha regresado de Australia con dos nuevos títulos en su equipaje: el del ATP 250 de Melbourne y el más especial, el título de campeón del Open de Australia, que lo ha convertido en el tenista con más trofeos de Grand Slam de la historia. El español tiene ya próximas citas apuntadas en su agenda: la más cercana, el torneo de Acapulco -del 21 al 26 de febrero-, con un cartel de lujo en el que aparecen los cuatro semifinalistas en Melbourne. Indian Wells también aparece en el horizonte y, por supuesto, la gira de tierra, a la que espera llegar «lo mejor preparado posible».

La temporada 2022 no ha podido empezar de mejor manera para Rafa Nadal, que ya cuenta con dos nuevos títulos. El español, número 5 de la ATP desde el pasado lunes, se mantiene invicto en este inicio de curso tras conquistar el ATP 250 de Melbourne y el Open de Australia. Ya en España tras su gira en suelo aussie, el balear tratará de recuperarse y volver a entrenar de cara a las próximas citas programadas en su agenda.

Hace unas semanas, Rafa Nadal confirmó su presencia en el torneo de Acapulco, que se disputa del 21 al 26 de febrero. El español ya ha competido en otras ocasiones, conquistando el título en tres ediciones y en otra siendo finalista. El torneo mexicano estrena estadio en esta ocasión, con una capacidad para más de 10.000 personas en la grada y situado en la zona de Diamante, la más exclusiva de Acapulco.

Y a todo esto… ¿Pueden creer que vamos a ver a los dos protagonistas de esta FINAL en el #AMT2022 en 23 días? 😱😱😱 📸 @AustralianOpen pic.twitter.com/lkgqbm57IJ — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) January 30, 2022

El Abierto Mexicano cuenta con un cartel de lujo con tenistas de la talla de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas o Matteo Berrettini, es decir, los semifinalistas del Open de Australia, y tambien está Alexander Zverev, tercera raqueta del circuito. El torneo aguarda al campeón del Open de Australia, aunque el español deslizó en rueda de prensa que, dados los resultados inesperados en el primer Grand Slam de la temporada, ha de «tomar decisiones en los próximos días».

Objetivo Indian Wells y gira de arcilla

Fuera de la lista de la Copa Davis para la repesca ante Rumanía (4 y 5 de marzo), el principal objetivo para Nadal en el tercer mes del año será Indian Wells (del 10 al 20 de marzo), con el que se abrirá la gira de Masters 1000. “Me gustaría estar, sí o sí, en Indian Wells”, aseguró en Melbourne. El balear cuenta con tres títulos y una final en sus 14 participaciones en el torneo californiano. Su última participación data de 2019 -en 2020 no se celebró y el año pasado no acudió-, en una edición en la que guarda un amargo recuerdo, ya que no pudo saltar a la pista para medirse a Roger Federer en las semifinales.

Tras Indian Wells, en el calendario del circuito de la ATP aparece el Masters 1000 de Miami -del 23 de marzo al 4 de abril-, aunque en principio dicho torneo no entra en los planes del español. Nadal dejaría unas semanas de descanso para preparar uno de los momentos más destacados año a año en su agenda: la gira de arcilla. «Quiero llegar bien preparado», manifestó.

La primera cita de Nadal sobre el polvo de ladrillo será en Montecarlo -del 10 al 17 de abril- y después se espera que recorra sus habituales paradas: Barcelona, Madrid, Roma y París, donde aspira a conquistar su 14º título de Roland Garros. El objetivo de este año para Nadal es competir el máximo posible, siempre y cuando el físico se lo permita.