Después de un 2022 en el que Carlos Alcaraz y Rafael Nadal se han confirmado como fenómenos mediáticos por separado, en 2023 ya tienen cerrado su primer gran evento como pareja. Los dos líderes del ranking ATP, que han hecho historia para España debido a su gran actuación en la ya pasada temporada, se medirán en un duelo de exhibición en Las Vegas, ‘The Slam’, en el que harán las delicias de los aficionados antes del comienzo de la gira norteamericana de primavera.

El evento, ‘The Slam’, se celebrará el domingo 5 de marzo en el mediático MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, recinto con capacidad para 16.800 espectadores y en el que se espera un lleno absoluto para recibir a dos de los grandes talentos tenísticos de la actualidad, con permiso de Novak Djokovic. Las entradas se ponen a la venta este viernes 9 de diciembre, con distintos y elevados precios.

Las Vegas recibirá a Nadal y a Alcaraz antes del comienzo de la primaveral gira norteamericana de pista dura, donde se disputará a continuación el Masters 1000 de Indian Wells, en el que Rafa defiende la final de 2020 y a continuación su homólogo en Miami, con Carlitos como vigente campeón, en lo que fue su primer torneo conquistado de la categoría. Indian Wells comienza el 8 de marzo, por lo que la cercanía con The Slam es notable y lógico, ya que en un vuelo de alrededor de una hora los dos tenistas españoles podrán desplazarse de una localización a otra.

The Slam habría adquirido este nombre por el hecho de que tanto Alcaraz como Nadal ya son ganadores de Grand Slam, en concreto Rafa el que más tiene en toda la historia del tenis, y su objetivo será llenar el pabellón con dos reclamos mediáticos que, además, provienen del mismo país, España, con gran presencia en Estados Unidos.

El lugar de celebración del evento, el MGM Grand Garden, es uno de los lugares más conocidos en Las Vegas, y ha albergado, además de numerosos conciertos de estrellas mundiales, un total de 41 peleas de la UFC, por lo que también está preparado para albergar grandes eventos deportivos como sucederá en el duelo entre Nadal y Alcaraz del próximo 5 de marzo.

Las agendas de Nadal y Alcaraz

Tanto Nadal como Alcaraz deberán cuadrar sus agendas y ya han hecho un hueco para disputar The Slam. El tenista balear disputará el Open de Australia después de estrenarse en la temporada en la novedosa United Cup, y no se le conocen más torneos oficiales hasta la llegada de Indian Wells, inmediatamente posterior al evento de exhibición con Carlitos. El actual número uno del mundo, por su parte, afronta la parte final de su recuperación de la lesión abdominal sufrida en París-Bercy con la voluntad de llegar al 100% al Open de Australia, mientras que después también está en su planificación el ATP 500 de Río, donde defiende título, y el torneo de la misma categoría de Acapulco, que finaliza el 4 de marzo, justo un día antes de The Slam.