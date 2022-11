Nadal se moja sobre la polémica del brazalete arcoíris: «Cualquiera debe tener libertad de expresión»

Rafa Nadal no se mordió la lengua a la hora de hablar sobre la prohibición de la FIFA de exhibir símbolos políticos en el Mundial de Qatar, como la bandera LGTBI+ o portar el brazalete arcoíris con el lema One Love. El tenista español, que se encuentra en Chile para disputar un partido de exhibición este viernes, defendió que todo el mundo «debe tener libertad de expresión» para mostrar lo que siente «siempre que no dañen a los demás».

«Estamos en un mundo global en el que la gente debe tener cada vez más derechos. Cada cual debe tener la libertad de expresar los sentimientos que tenga, siempre que no dañen a los demás», afirmó Nadal en una rueda de prensa previa a su partido de exhibición este viernes contra Alejandro Tabilo en Santiago de Chile.

La FIFA no sólo ha prohibido exhibir símbolos políticos, también amenazó a las selecciones con que si lucían el brazalete arcoíris con el lema One Love sus capitanes serían sancionados con amarilla en el minuto uno. De esta manera, los combinados de Inglaterra, Gales, Suiza, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica tuvieron que dar marcha atrás a su idea para evitar que su capitán viera una cartulina o fuera expulsado.

Esta decisión no gustó en absoluto a Alemania, cuyos jugadores protestaron contra la falta de libertad de expresión tapándose la boca con la mano antes de empezar el partido. El gesto de los alemanes fue criticado por algunos jugadores, como Eden Hazard, que dijo que habría sido mejor que no lo hicieran y ganaran porque «estamos aquí para jugar al fútbol, no estamos aquí para transmitir un mensaje político».

Nadal también se ha pronunciado sobre esto y asegura que lo más importante del Mundial debe ser únicamente jugar al fútbol: «El deporte es un lugar para expresarse, porque tiene una exposición mundial a nivel mediático, pero, más allá de todo eso, para mí lo importante es que se termine jugando al fútbol. Las decisiones que tome o no tome la FIFA me pueden parecer mejor o peor, pero al final son reglas y actitudes que ellos quieren tomar en su evento. El resto deben ser libres de expresarse y de mostrar su disconformidad, como ya está sucediendo».