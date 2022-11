Neuer no luce finalmente el brazalete arcoíris, pero esconde el impuesto por la FIFA

Manuel Neuer, capitán y guardameta de Alemania, no portó finalmente el brazalete arcoíris a pesar de asegurar que lo iba a llevar en el partido ante Japón. El portero de la selección alemana salió al campo con el brazalete impuesto por la FIFA oculto bajo su manga sin que nadie pudiese verlo.

Finalmente, Neuer no portó el polémico brazalete de ‘One Love’ antes del debut en Qatar de Alemania ante Japón. Llevó el brazalete de la FIFA oculto bajo su manga y el once germano posó antes del encuentro con la boca tapada, en señal de protesta por no dejar manifestarse en el Mundial.

Ya en la previa, Neuer afirmó que portaría el brazalete y que aceptaría la sanción, que también será económica y que podría incluso pagar de su bolsillo. Pero finalmente no lo ha hecho para no ver una cartulina amarilla nada más iniciar el partido y no pagar dicha sanción.

El colegiado le pidió al capitán de Alemania que le mostrara su brazalete durante un momento del partido. Neuer le mostró el brazalete de la FIFA y el colegiado no le sancionó, tras los rumores que afirmaban que podría llevar el de ‘One Love’.

Otros futbolistas en este Mundial de Qatar, como Harry Kane con Inglaterra, Van Dijk con Holanda, Eriksen con Dinamarca o Gareth Bale con Gales, también decidieron no llevar el brazalete tras conocer que serían sancionados con una amarilla nada más comenzar el encuentro. Manuel Neuer tampoco se ha atrevido a retar a la FIFA con este acto.