Muere repentinamente con 46 años Marco Luis, el ‘Monstruo’ del culturismo

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Marco Luis, conocido como el Monstruo en su disciplina, que ha fallecido a los 46 años en Colonia (Alemania). La noticia la confirmó su pareja a través de las redes sociales del propio portugués. «Sí, puedo confirmar que Marco murió en Colonia, Alemania. Estaba en su paraíso haciendo lo que amaba», ha anunciado su esposa en las redes sociales.

Hasta el momento se desconocen las causas de la repentina muerte del culturista, al que muchos están dando el último adiós en las redes tras hacerse pública la noticia. «Puede que tuviera su propia forma de pensar y actuar, pero era una persona humilde y nunca lastimó a nadie», ha publicado su mujer. También ha pedido «comprensión» y «respeto» para estos momentos tan difíciles por los que esta pasando ella y su familia, agradeciendo todo el apoyo recibido.

O culturista português Marco Luís morreu, no passado domingo, em Colónia, na Alemanha. A informação foi revelada pela mulher, através de uma publicação na rede social Facebook. A esposa pediu ainda «compreensão» e «respeito». Saiba mais aqui: https://t.co/LpXjjpiDID pic.twitter.com/idnFfdKcS7 — SIC Notícias (@SICNoticias) April 17, 2024

La familia quiere el cuerpo de Marco Luis

La familia espera ahora para recibir el cuerpo de Marco Luis. Cuando sea repatriado, será trasladado a la isla Terceira, en las Islas Azores. «Les ruego sinceramente que entiendan que esta etapa está siendo muy difícil para mi hermana. Aún más cuando sucedieron cosas en un país extranjero», ha expresado la cuñada del atleta en su perfil.

El Monstruo practicaba fisicoculturismo desde 2005 y tenía más de 25.000 seguidores en Instagram. A pesar de nacer con problemas físicos, Marco Luis siempre quiso ejercitar la musculatura. «Nací con problemas físicos que me imposibilitaban hacer deporte… Pero me di cuenta de que mi pasión era el desarrollo muscular».

«Nunca he entrenado en gimnasios comerciales. Fui natural hasta los 32 porque no sabía ni lo que era la química y no fue hasta los 40, en 2018, que competí por primera vez y gané», aseguraba el popular culturista hace un tiempo. Marco Luis se encontraba en Alemania estos días para competir en un evento conocido como FIBO de la industria del fitness, de ahí que el repentino fallecimiento haya sido en Colonia.

Las redes se han llenado de palabras de despedida hacia el deportista luso. «Marco siempre será un ícono del culturismo. Él es el Monstruo y siempre será recordado por los amantes del deporte que tanto le apasionaba», ha escrito un bombero de las Azores amigo de culturista. Su mujer y su círculo cercano lloran su repentina muerte, y también el mundo del culturismo porque pierde a una importante figura y un ejemplo de superación en muchos sentidos en el deporte y en la vida.