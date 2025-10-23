Muere repentinamente a los 31 años el campeón de culturismo que pidió matrimonio a su novia en una competición

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto, especialmente en Brasil, tras conocerse la repentina muerte de Ricardo Nolasco dos Santos, famoso culturista conocido como Kadu Santos, que ha fallecido de manera inesperada por causas desconocidas hasta el momento. El joven brasileño, que se definía en sus redes sociales como «deportista multicampeón», fue 11 veces campeón de fisicoculturismo y bicampeón del Muscle Contest.

Hace unos meses, Kadu Santos también dio mucho que hablar en las redes sociales y en el mundo del culturismo porque pidió matrimonio a su novia, la conocida entrenadora personal Sabrina Wollmann, en plena competición, un vídeo que se hizo viral en todo el mundo. El deportista, que practicaba culturismo desde los 17 años, era admirado por muchos por su impresionante trayectoria. «Kadu siempre fue un ejemplo de dedicación, disciplina y compañerismo, dejando una huella inspiradora en colegas, profesores y amigos», publicó el centro en el que trabajaba.

⚫ Morre fisiculturista Kadu Santos, aos 31 anos, no RS Kadu Santos foi consagrado 11 vezes campeão de fisiculturismo e bicampeão geral do Muscle Contest, uma das maiores competições da modalidade. pic.twitter.com/UmdU6oqPT2 — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 22, 2025

Luto en Brasil por Kadu Santos

La trágica noticia fue comunicada por la propia familia a través de las plataformas sociales. El padre del atleta, Amauri Santos, publicó un desgarrador post despidiendo a su hijo: «El día más triste de mi vida. Mi amado hijo». El deporte pierde a una figura considerada ejemplar por compañeros y promotores como Joel Rodrigues, quien destacó: «Es una historia muy larga dentro del deporte. Entonces, el chico empezó con un sueño. Y ese sueño se hizo realidad, ¿verdad?». El propio Rodrigues añade: «Era un atleta y un hombre al que todos adoraban, le tenían mucho cariño. Una persona muy carismática y amigable, ¿verdad? Y para nuestro deporte, es una gran pérdida. Porque era un atleta con mucho potencial».

El culturista no sólo era conocido por sus títulos, sino también por su presencia activa en las redes sociales, donde acumulaba más de 13.000 seguidores. A través de ellas, ofrecía servicios online de asesoramiento y compartía videos con rutinas, consejos de entrenamiento y contenido sobre su día a día para ser un gran campeón de culturismo.

Un Kadu Santos que hace unos meses se había comprometido con Sabrina Wollmann, que compartió el vídeo de la pedida con este texto: «Te amo con todo mi corazón, te admiro y estoy muy orgullosa de lo que hemos llegado a ser juntos a lo largo de estos años. Gracias por ayudarme a convertirme en la mejor versión de mí misma. Te elijo cada día para compartir esta vida loca contigo».