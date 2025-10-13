Muere repentinamente a los 42 años Varinder Singh Ghuman, el primer culturista vegetariano

El mundo del fitness y el cine en India están de luto tras conocerse la repentina muerte del famoso culturista y actor Varinder Singh Ghuman, que tenía más de un millón de seguidores en redes sociales y era considerado una de las figuras más influyentes del culturismo en Asia. Ghuman falleció a los 42 años de manera inesperada en un hospital en el que se sometía a una intervención quirúrgica programada para tratar un problema en el hombro. La noticia ha conmocionado a sus aficionados, amigos y compañeros , que aún intentan asimilar la repentina pérdida.

Según los primeros informes médicos, Varinder Singh Ghuman ingresó en el hospital para una cirugía rutinaria en el hombro, una dolencia que venía arrastrando desde hacía meses debido a las intensas sesiones de entrenamiento que formaban parte de su preparación física. Sin embargo, antes de que pudiera ser intervenido, sufrió una complicación repentina que le provocó un paro cardíaco. Pese a los esfuerzos del equipo médico por reanimarlo, el deportista falleció poco después. Su muerte ha dejado un profundo vacío no solo en la comunidad fitness, sino también en la industria cinematográfica india y en las redes sociales.

Varinder Singh Ghuman, nacido en Punjab, India, se destacó desde muy joven en el ámbito del culturismo. A lo largo de su carrera, ganó varios campeonatos nacionales e internacionales, consolidándose como una de las máximas figuras del fisicoculturismo asiático. Fue el primer culturista indio en obtener una tarjeta profesional de la IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness), un logro que lo situó en la élite mundial del deporte. Su físico imponente, su disciplina y su mentalidad positiva lo convirtieron en un referente para miles de jóvenes que veían en él un modelo a seguir. A través de sus redes sociales, Ghuman compartía no solo rutinas de entrenamiento y consejos de nutrición, sino también mensajes motivacionales que inspiraban a sus seguidores a superar sus límites y a mantener una vida saludable.

Luto por Varinder Singh Ghuman

Además de su éxito en el culturismo, Ghuman había comenzado a abrirse camino en el cine y la televisión. Participó en varias producciones de Bollywood, donde su musculatura y presencia escénica le permitieron interpretar papeles de villano o de héroe de acción. La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de mensajes en todo el mundo. Compañeros culturistas, actores, entrenadores y aficionados han llenado las redes con mensajes de condolencias y recuerdos de momentos compartidos.

El hospital en el que sucedió todo emitió un comunicado informando que Ghuman sufrió una arritmia cardíaca repentina mientras estaba bajo anestesia general. «El Hospital Fortis lamenta profundamente esta lamentable pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y a sus numerosos seguidores», decía el comunicado del hospital. Un Varinder Singh Ghuman, que también era conocido por muchos como el «el primer culturista vegetariano».

El atleta también desarrolló una carrera en Bollywood, donde participó en películas de acción como Tiger 3, Marjaavaan, Roar: Tigers of the Sundarbans y Kabaddi Once Again. Su impresionante físico y disciplina lo llevaron a colaborar con Arnold Schwarzenegger en 2013, cuando se convirtió en representante de su marca de productos de acondicionamiento físico.