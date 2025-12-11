Dónde se juega el Premier Padel Finals de Barcelona y cuánto dinero reparte el torneo

La temporada de Premier Pádel llega a su fin con la disputa del Padel Premier Finals de Barcelona, donde las ocho mejores parejas del mundo, tanto a nivel masculino como femenino, se reunirán en la Ciudad Condal desde este día 11 al 14 de diciembre para ofrecer a los aficionados un espectáculo único y de muchos quilates.

Dónde se juega el Premier Padel Finals de Barcelona

Curiosamente, y tal y como se destaca en las primeras líneas, el último gran torneo del año en el mundo del pádel se disputará en Barcelona, concretamente en el Palau Sant Jordi, donde por el lado masculino se reunirán para luchar por el título Arturo Coello y Agustín Tapia, que llegan como número uno del mundo; Ale Galán y Fede Chingotto, en segunda posición; Juan Lebrón y Leo Augsburger; Mike Yanguas y Coki Nieto; Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno; Paquito Navarro y Jon Sanz; Momo González y Fran Guerrero y Javi Leal y Lucas Bergamini; mientras que por el cuadro femenino estarán en la lucha por el ansiado trofeo Gemma Triay y Delfi Brea, flamantes número uno de la temporada; Bea González y Claudia Fernández; Ari Sánchez y Paula Josemaría; que se separan tras cinco años de éxitos y 44 títulos; Sofía Araujo y Andrea Ustero; Marta Ortega y Tamara Icardo; Claudia Jensen y Alejandra Alonso; Alejandra Salazar y Martina Calvo; y Vero Virseda y Marina Guinart.

Cómo llegar al Palau Sant Jordi: transporte público, aparcamientos…

Metro

Llegar a la estación de Plaza España Una vez fuera del metro, debemos seguir las indicaciones hacia Montjuïc. Nos dirigimos a la Avenida de Maria Cristina. Subimos por las escaleras o rampas hacia el MNAC o el Paseo Olímpico. Seguir las señales hasta el Palau Sant Jordi.

Autobús

Desde Plaza de España debemos de tomar la línea 150 en dirección Castell de Montjuic. Nos bajaremos en la parada del Estadio Olímpico. Caminaremos unos minutos siguiendo las señales hacia el Palau Sant Jordi.

Coche

Si nos situamos en la Plaza España, debemos de tomar la salida de la Avenida Rius y Taulet.

Continuaremos recto siguiendo las indicaciones hacia Montjuic.

Subiremos por Avinguda del Marqués de Comillas.

Giraremos a la derecha hacia Paseo Olímpico hasta ver los accesos del Palau.

Y, por último, debemos de acceder al aparcamiento indicado por la organización del evento o por la señalización de la zona.

Cuánto dinero reparte el Premier Padel Finals de Barcelona

Campeones : 1.500 puntos + 52.500 euros (por jugador)

: 1.500 puntos + 52.500 euros (por jugador) Finalistas : 900 puntos + 30.000 euros (por jugador)

: 900 puntos + 30.000 euros (por jugador) Tercer puesto : 600 puntos + 21.000 euros (por jugador)

: 600 puntos + 21.000 euros (por jugador) Cuarto puesto : 400 puntos + 13.500 euros (por jugador)

: 400 puntos + 13.500 euros (por jugador) Cuartofinalistas: 270 puntos + 7.688 euros (por jugado

Este es el palmarés del Premier Padel Finals

Desde su modificación a Premier Padel Finals, solo Juan Lebrón y Ale Galán repetido título en el último gran torneo de la temporada. Coki Nieto y Jon Sanz, Ari Sánchez y Paula Josemaría, Fede Chingotto y Paquito Navarro o Agustín Tapia y Fernando Belasteguín, entre otros, han sido algunas parejas que han conquistado el Padel Premier Finals. A continuación, os damos la lista completa: