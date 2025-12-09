Cómo comprar entradas para el Premier Padel Finals de Barcelona y cuánto cuestan

La campaña de pádel enfila su recta final y lo hace con la llegada de las Premier Padel Finals, el evento que concluye la temporada. Este torneo, uno de los más prestigiosos del calendario junto a los cuatro Majors (París, Roma, Doha y Acapulco), reúne a las ocho mejores parejas del ranking anual tanto en categoría masculina como femenina. Solo los más regulares y competitivos del circuito logran acceder a esta cita que cierra la temporada por todo lo alto.

Cuándo es el Premier Padel Finals de Barcelona 2025

La competición tendrá lugar del jueves 11 al domingo 14 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, un recinto con capacidad para más de 16.000 aficionados. La organización ha confirmado que ya se ha agotado toda la venta de entradas para el sábado, día reservado para las semifinales, y para el domingo, cuando se disputarán las finales y los partidos por el tercer y cuarto puesto, estos últimos siempre rodeados de cierta polémica entre los jugadores, que no terminan de verlos con buenos ojos.

Cómo comprar entradas para el Premier Padel Finals de Barcelona

Las entradas se podrán comprar a través de la página web del circuito. Los cuartos de final siguen disponibles, mientras que las semifinales, el tercer y cuarto puesto y las finales se encuentran agotadas.

Precio de las entradas para el Premier Padel Finals de Barcelona

Los cuartos de final se dividen en dos turnos: mañana y tarde. Las entradas para el turno de mañana se pueden comprar desde 43 euros, mientras que el turno de tarde tiene un precio mínimo de 30 euros.

Que parejas jugaran el Premier Padel Finals de Barcelona

En el cuadro masculino encabezan la lista Arturo Coello y Agustín Tapia, actuales número uno del ranking y favoritos a levantar el título. Les siguen Ale Galán y Fede Chingotto, una dupla que ha cerrado el año en un altísimo nivel. También estarán Juan Lebrón y Leo Augsburger, una pareja que ha irrumpido con fuerza tras un final de temporada espectacular. Completan los clasificados Mike Yanguas y Coki Nieto, Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, Paquito Navarro y Jon Sanz, Momo González y Fran Guerrero, y Javi Leal y Lucas Bergamini, todos ellos entre los más regulares del circuito Premier Padel.

En el cuadro femenino, las ocho mejores parejas de 2024 competirán por coronarse en el Palau Sant Jordi. Al frente de la clasificación llegan Gemma Triay y Delfi Brea, número uno de la temporada tras una campaña impecable. También estarán Bea González y Claudia Fernández, campeonas recientes del Major de México, además de Ari Sánchez y Paula Josemaría, una de las duplas más sólidas de los últimos años. La lista la completan Sofía Araujo y Andrea Ustero, Marta Ortega y Tamara Icardo, Claudia Jensen y Alejandra Alonso, Alejandra Salazar y Martina Calvo y Vero Virseda y Marina Guinart, quienes lograron meterse en las Finals en el último momento gracias a un sprint final decisivo.

Cuáles son los premios que pueden obtener los jugadores

Los premios son los mismos para la categoría masculina y femenina:

– Ganadores: 1.500 puntos + 52.500 euros (por jugador)

– Finalistas: 900 puntos + 30.000 euros (por jugador)

– Tercer puesto: 600 puntos + 21.000 euros (por jugador)

– Cuarto puesto: 400 puntos + 13.500 euros (por jugador)

– Cuartofinalistas: 270 puntos + 7.688 euros (por jugador)