Quirónsalud, Servicio Médico Oficial de las Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona

Esta semana Barcelona acoge las Qatar Airways Premier Padel Finals, que se celebrarán entre el 11 y el 14 de diciembre en el emblemático Palau Sant Jordi de Barcelona. Un torneo en el que los mayores profesionales a nivel mundial competirán por el último título de la temporada y que contará, un año más, con los cuidados de Quirónsalud como Servicio Médico Oficial.

Entre los participantes del cuadro masculino destacan Agustín Tapia, Arturo Coello, Alejandro Galán o Jorge Nieto, entre otros. Por su parte, el cuadro femenino lo lideran Gemma Triay, Delfina Brea, Claudia Fernández o Marta Ortega.

Durante la celebración del torneo, un equipo de profesionales de Quirónsalud encabezados por el Dr. Ángel Ruiz Cotorro, director de la Clínica Tenis Teknon, velarán por la salud de todos los jugadores y miembros de la organización. Y del mismo modo, también se encargarán de cualquier prueba diagnóstica que puedan necesitar para la detección de posibles lesiones previas al comienzo del torneo.

Quirónsalud sigue consolidándose como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

De este modo, las Qatar Airways Premier Padel Finals se convertirán en el tercer torneo de la temporada del Tour que contará con Quirónsalud como Servicio Médico Oficial en nuestro país, tras el Andalucía Málaga Premier Padel P1 disputado en julio, y el Comunidad de Madrid Premier Padel P1, que se celebró en septiembre.

Asimismo, actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, proveedor oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup de tenis, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.