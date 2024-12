Una tragedia marcó la noche del domingo en Balneário Camboriú, en la costa norte de Santa Catarina, Brasil. Carolaine Oliveira, joven jugadora de fútbol de 22 años, murió tras caer de un helipuerto en el edificio Império do Sol. Estaba grabando un vídeo y haciendo fotos con su hermano cuando, en un momento de distracción, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de unas 22 plantas.

Según los bomberos y la Policía Municipal, Carolaine Oliveira estaba usando su teléfono móvil mientras realizaba las grabaciones. El hermano informó a los rescatistas que la joven tropezó y cayó. La información fue confirmada por un vídeo grabado en el lugar, que muestra el momento exacto del trágico accidente, que acabó con la vida de la joven deportista.

La caída se produjo alrededor de las 22 horas, en plena Avenida Atlántica, una de las vías más transitadas de la ciudad. El lugar quedó aislado para realizar exámenes forenses. Las investigaciones están a cargo de la Policía Civil, que aún no ha tenido noticias del hermano de la víctima.

Amigos y familiares rindieron emotivos homenajes a la joven, que también era conocida por ser jugadora de fútbol sala, pues militaba en el equipo de fútbol femenino del Centro de Tijucas y participó junto al equipo en el Campeonato Municipal Femenino de Fútbol Sala de Tijucas en 2024. En un comunicado, el club lamentó el fallecimiento la deportista :»La tristeza es profunda, pero la alegría que compartimos es una luz que siempre brillará. Siempre recordada. Siempre apreciada por todos». La familia de Carolaine está recaudando fondos para pagar el entierro. La tragedia provocó una conmoción que se extendió por las redes sociales, donde los mensajes de despedida y solidaridad se multiplicaron entre conocidos y hasta desconocidos.

A pesar de estar diseñados para operaciones de helicópteros, los helipuertos de los edificios pueden convertirse en zonas de riesgo cuando se utilizan para otras actividades, como grabaciones o reuniones. Las normas técnicas exigen barreras y señalización adecuadas, pero un uso inadecuado o una distracción pueden provocar accidentes graves, como el ocurrido. La joven, aficionada del Corinthians, murió tras caer de un helipuerto mientras grababa un vídeo con su hermano en el Edifício Império do Sol, en Balneário Camboriú. La policía y los bomberos recuperaron más tarde su cuerpo sin vida después de haber caído desde aproximadamente 22 pisos.

