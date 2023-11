Muere en extrañas circunstancias una gimnasta alemana de 16 años

Luto en Alemania y en el mundo de la gimnasia. La alemana Mia Sophie Lietke falleció el pasado jueves a los 16 años de manera «muy repentina e inesperada», según informó la Federación Alemana de Gimnasia (DTB) en un comunicado emitido este martes.

«La joven gimnasta de la selección nacional falleció de forma muy repentina e inesperada el pasado jueves 16 de noviembre de 2023 en Fellbach-Schmiden con tan solo 16 años», anunció la institución en un comunicado sin dar más detalles.

Una noticia por la que mostraron «consternación» dentro de la selección nacional. «No sólo la gimnasia rítmica, sino toda la familia de la gimnasia en Alemania está de luto por la pérdida de Mia Sophie Lietke», lamentaron. «Nuestro más sentido pésame para la familia de Mia en estas horas difíciles, les deseamos toda la fuerza del mundo para poder afrontar este triste acontecimiento», añade el emotivo comunicado de la DTB.

